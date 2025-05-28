Альфа-банк и билайн запустили совместный сервис для борьбы с кибермошенничеством

Альфа-банк и билайн объявили о старте интеграции между службами поддержки. Теперь клиенты обеих компаний смогут еще быстрее предотвращать мошеннические действия и обеспечивать свою безопасность.
Если в ходе консультации оператор определяет, что клиенту требуется помощь банка, то переводит звонок сразу в службу поддержки банка. Клиенту не нужно самостоятельно звонить в банк и повторно объяснять ситуацию.
Совместный сервис позволяет экономить время клиентов и минимизировать риски. Поскольку проблема сразу передается в банк, реакция на потенциальное мошенничество ускоряется, снижая вероятность финансовых потерь. Обе службы поддержки доступны круглосуточно. Сервис работает независимо от способа, которым мошенники могли получить доступ к кодам из SMS. Если клиент случайно сообщил их третьим лицам, его оперативно перенаправят в Альфа-банк, чтобы защитить от мошенничества.
Сервис уже сейчас доступен для всех клиентов Альфа-банка и билайна.
«Телефонное мошенничество, безусловно, большая угроза, с которой знаком практически каждый. Для того чтобы с ней эффективно бороться, требуется не только персональная готовность конкретной компании, но и желание объединять усилия. Наш проект с билайном — еще один шаг в данном направлении. Уверен, что подобные усилия станут устойчивым трендом на финансовом рынке», — добавил руководитель дирекции Альфа-банка по предотвращению кибермошенничества Евгений Винокуров.