Общество

Порядка 150 человек примут участие в форуме «Псковская область: место, где хочется жить»

Около 150 человек примут участие в форуме «Псковская область: место, где хочется жить». Об этом на пресс-конференции, посвящённой открытию форума, рассказала директор АНО Псковской области «Центр содействия переселения "Соотечественник"» Наталья Тудакова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«В форуме примут участие граждане Латвии, Эстонии, Литвы, Германии, Туркменистана и многих других стран. В рамках форума мы подготовили несколько направлений, одно из которых — государство гражданского общества в процессе интеграции на территорию России. Участниками данного направления станут соотечественники в возрасте 35+», — отметила она.

Наталья Тудакова также рассказала о выставке-презентации муниципальных образований, которые могут предоставить жилье для переселенцев.

«Это очень важный вопрос, и мы хотим рассказать о преимуществах проживания в своих муниципалитетах, а также организовать диалог соотечественников с главами муниципалитетов», — добавила директор АНО Псковской области «Центр содействия переселения "Соотечественник"».

Кроме того, на форуме будут обсуждаться возможности для педагогических и медицинских работников, а также для открытия собственного дела.

«Мы уже провели несколько курсовых семинаров для соотечественников, по результатам которых 16 человек зарегистрировались и успешно ведут свой бизнес в Псковской области», — подчеркнула Наталья Тудакова.

Ранее сообщалось, что модератором пленарной сессии в рамках форума «Псковская область: место, где хочется жить» станет депутат Государственной Думы Мария Бутина, которая занимается темой переселения соотечественников на федеральном уровне. Вторым федеральным гостем будет сенатор Совета Федерации, заместитель председателя комитета по международным делам Елена Афанасьева.

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В Псковской области с 6 по 7 июня пройдет форум, посвященный 15-летию Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.