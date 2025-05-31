Общество

Депутат Госдумы Мария Бутина примет участие в псковском форуме для соотечественников

Модератором пленарной сессии в рамках форума «Псковская область: место, где хочется жить» станет депутат Государственной Думы Мария Бутина, которая занимается темой переселения соотечественников на федеральном уровне. Об этом на пресс-конференции, посвящённой открытию форума, сообщила председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Основная тематика форума — программа переселения соотечественников.

«Мы заинтересованы в том, чтобы по этой программе переезжали именно к нам, в Псковскую область, потому что программа действует на территории многих субъектов Российской Федерации. В этом году Псковская область 15-й год подряд реализует эту госпрограмму», — отметила Алена Трунова.

По её словам, к юбилейной дате было решено приурочить мероприятия форума, который охватит как соотечественников, уже переехавших в разные годы по этой госпрограмме, так и потенциальных участников.

«Мы хотим, чтобы они узнали об условиях участия, возможностях и поддержке, а также познакомились с представителями государственных и негосударственных структур, которые поделятся практиками реализации программы», — добавила Алена Трунова.

На форуме ожидаются представители многих субъектов Российской Федерации, как лично, так и по видеоконференцсвязи.

«Модератором нашей пленарной сессии станет Бутина Мария Валерьевна, депутат Государственной Думы, которая занимается темой переселения соотечественников на федеральном уровне», — рассказала Алена Трунова.

Также среди федеральных гостей будет сенатор Совета Федерации, заместитель председателя комитета по международным делам Елена Афанасьева.

«В рамках программы мы будем делить участников на три секции: для сотрудников, работающих над реализацией госпрограммы, и две секции для соотечественников, разделенные по возрасту», — пояснила глава комитета по труду и занятости Псковской области.

Алена Трунова добавила, что форум будет включать ярмарку трудоустройства и экскурсии на различные предприятия, чтобы познакомить участников с инфраструктурой региона.

«Мы планируем наполнить целый день интересными мероприятиями, а 7 июня пройдут Дни пушкинской поэзии. Это мероприятие отлично сочетается с тематикой переселения соотечественников, так как это люди, которые разделяют любовь к России и российской культуре», — заметила она.

«Мы приглашаем всех посетить Пушкинские Горы 7 июня и вместе с участниками форума отправиться туда», — заключила Алена Трунова.

В Псковской области с 6 по 7 июня пройдет форум, посвященный 15-летию Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.