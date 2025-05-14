Общество

Открыта регистрация на форум «Псковская область: место, где хочется жить»

В Псковской области с 6 по 7 июня пройдет форум, посвященный 15-летию Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Заявки на участие в форуме принимаются до 12:00 29 мая по форме для регистрации, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Форум станет важной площадкой для обмена знаниями, обсуждения современных тенденций и формирования новых подходов к привлечению и интеграции соотечественников в российское общество, рассказали в правительстве.

Цель форума — популяризация Псковской области как комфортного места для жизни и работы, развитие программы переселения, укрепление межрегионального сотрудничества и поддержка интеграции новых соотечественников.

Участниками форума станут соотечественники, проживающие в Псковской области, представители национальных диаспор и общественных организаций, иностранные студенты.

В рамках форума запланирована насыщенная программа: круглый стол, семинар, презентации возможностей проектов, профтуры на предприятия региона, ярмарка вакансий для временной работы в летний период.

Второй день форума пройдет в Пушкиногорском районе, где участники смогут посетить Дни Пушкинской поэзии и российской культуры, что позволит глубже погрузиться в культурное наследие России и способствовать интеграции новых соотечественников в российское пространство.

Организатором форума выступает АНО ПО «Центр содействия переселению «Соотечественник» при поддержке правительства Псковской области.

Отметим, что на территории Псковской области с 2010 года реализуется Государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехали более 12 тысяч человек из 24 стран.