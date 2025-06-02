Общество

Летняя терраса ресторана «Покровский» вновь открыта

С приходом тёплых дней в ресторане «Покровский» в Пскове снова заработала традиционная летняя терраса — любимое место гостей, которое радует своей атмосферой не первый год. Уютное пространство под открытым небом с захватывающим видом на Покровскую башню уже стало визитной карточкой летнего сезона города Пскова.

Видео: «Покровский»

Этим летом команда ресторана приготовила новинки, вдохновлённые южной кухней и морским настроением:

Вонголе и креветки в нежном соусе с хрустящим домашним багетом — идеальный вариант для аперитива под бокал охлаждённого вина.

Буррата с мортаделлой, томатами черри и грейпфрутом — лёгкое, но выразительное блюдо с пикантными акцентами.

Зелёный салат с гребешком, цукини и соусом Беарнез — сочетание свежести, текстуры и французской классики.

Салат с прошутто, рукколой, черри и молодым сыром — солнечное блюдо, в котором каждый ингредиент на своём месте.

Терраса «Покровского» — это не только гастрономия, но и атмосфера: неспешные беседы, мягкая музыка, изящная сервировка и панорамный вид на один из самых узнаваемых архитектурных символов города.

Для тех, кто уже знает, и для тех, кто только открывает для себя это место — лето в «Покровском» начинается с террасы.

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