Летняя терраса ресторана «Покровский» вновь открыта

С приходом тёплых дней в ресторане «Покровский» в Пскове снова заработала традиционная летняя терраса — любимое место гостей, которое радует своей атмосферой не первый год. Уютное пространство под открытым небом с захватывающим видом на Покровскую башню уже стало визитной карточкой летнего сезона города Пскова.
Видео: «Покровский»
Этим летом команда ресторана приготовила новинки, вдохновлённые южной кухней и морским настроением:
Терраса «Покровского» — это не только гастрономия, но и атмосфера: неспешные беседы, мягкая музыка, изящная сервировка и панорамный вид на один из самых узнаваемых архитектурных символов города.
Для тех, кто уже знает, и для тех, кто только открывает для себя это место — лето в «Покровском» начинается с террасы.
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