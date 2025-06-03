Общество

По программе переселения более 12 тысяч человек переехали в Псковскую область за 15 лет

В рамках программы переселения более 12 тысяч человек переехали в Псковскую область за 15 лет из 24 стран, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пленарном заседании в рамках форума «Псковская область: место, где хочется жить» 6 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«У нас огромная территория, большие перспективы для заселения. К тому же для любого региона работают правила: чем больше проживает людей, тем успешнее развивается экономика. Поэтому мы используем все возможности, чтобы увеличить число тех, кто может назвать Псковскую область своим домом», — отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что область заинтересована в поддержке переселенцев, поэтому оказывает разного рода помощь, в том числе и финансовую.

«Понятно, что для любого человека решение о переезде — это серьезный шаг, поэтому мы помогаем пройти эти трудности и предлагаем целый ряд мер поддержки. Материальная помощь в размере до 50 тысяч рублей, но в отдельных случаях, где есть необходимость, она может оказаться в большем объеме. Компенсация за аренду жилья, обучение, медицинское обследование», — уточнил Михаил Ведерников.

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Напомним, в Псковской области с 6 по 7 июня проходит форум, посвященный 15-летию Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.