Общество

День социального работника отметили в Великих Луках

В Великих Луках состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской городской Думе.

Фотографии: Великолукская городская Дума

В этот день чествовали тех, кто ежедневно помогает гражданам, нуждающимся в особом внимании общества и государства, поддерживает многодетные семьи и заботится о самых уязвимых жителях города.

В стенах музыкальной школы имени М. П. Мусоргского собрались работники учреждений социального обслуживания, представители городского руководства, ветераны социальной службы. Открыл мероприятие заместитель главы города Великие Луки Сергей Агарёв, которых поздравил собравшихся с профессиональным праздником и отметил важность их работы для общества.

«Россия – это социальное государство, и на федеральном, региональном и местном уровне реализуются различные меры поддержки особым категориям граждан, но именно ваша доброта, милосердие, душевность помогают нашим жителям в полной мере ощутить поддержку общества и власти», - прозвучало в речи Сергея Агарёва.

Присоединились к поздравлениям депутат Псковского областного Собрания Татьяна Фомченкова и заместитель главы администрации города Екатерина Семенова, которые также выразили благодарность социальным работникам Великих Лук за ответственное и неравнодушное отношение к работе, добросердечие, трудолюбие и большую самоотдачу.

В торжественной обстановке лучшим работникам сферы социальной защиты населения города были вручены почётные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки за их преданность избранному делу и вклад в развитие этой значимой сферы. Особое внимание уделили ветеранам социальной службы, которые щедро делятся своим богатым опытом с молодыми коллегами.

В рамках торжества состоялся праздничный концерт, на котором выступили творческие коллективы города, сделав ещё один подарок собравшимся к их профессиональному празднику.

Ранее торжественное мероприятие, посвящённое Дню социального работника, прошло в столице региона в преддверии профессионального праздника.