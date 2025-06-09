Общество

В Островской межрайонной больнице отметили День медицинского работника

Торжественная церемония награждения, посвященная признанию заслуг и достижений сотрудников сферы здравоохранения, состоялась в преддверии Дня медицинского работника в Островской межрайонной больнице, сообщили Псковской Ленте Новостей в больнице.

Фото здесь и далее: Островская межрайонная больница

Открыл церемонию главный врач ГБУЗ «Островской МБ» Гайк Хачатрян, поприветствовав собравшихся и выразив глубокую признательность всему коллективу за самоотверженный труд и преданность профессии.

«Ваша работа – это не просто профессия, это призвание, требующее огромной ответственности, милосердия и постоянного совершенствования, – подчеркнул Гайк Багдасарович. – Сегодня мы чествуем тех, кто своим трудом и знаниями возвращает людям радость жизни», - сказал он.

После приветственного слова главного врача на сцену была приглашена заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина. Она передала слова благодарности от имени регионального правительства и вручила заслуженные награды ряду отличившихся сотрудников, отметив их профессионализм и значительный вклад в развитие здравоохранения области.

Поздравить медицинских работников пришли и главы или заместители глав районов и муниципальных образований, в которых расположены филиалы Островской межрайонной больницы. С теплыми словами и наградами выступили:

Глава Островского района Дмитрий Быстров;

Заместитель главы Пыталовского муниципального округа Светлана Кривова;

Заместитель Главы Администрации Опочецкого муниципального округа по социальной политике Ирина Лукьяновец;

Глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова;

Глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова;

Глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская.

Вручили награды медицинским работникам филиалов Островской межрайонной больницы, подчеркнув их важную роль в обеспечении доступности и качества медицинской помощи.

Завершением торжественной церемонии стал праздничный концерт, собравший сотрудников всех филиалов Островской межрайонной больницы. Артисты подарили медикам яркие и запоминающиеся выступления, наполнив зал атмосферой праздника и благодарности.

На церемонии чествовали как лучших медицинских работников, достигших высоких результатов в своей деятельности, так и ветеранов, посвятивших профессии более 40 лет, и молодых специалистов, пополнивших ряды медиков в последний год.

«Этот день стал настоящим праздником признания и благодарности для всех, кто трудится в сфере здравоохранения, отдавая свои знания, умения и сердце заботе о здоровье людей», - уверены в больнице.