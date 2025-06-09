Общество

Фестиваль «Виноград» можно привести как пример культуры питья — Александр Котов

С точки зрения культуры питья эногастрономический фестиваль «Виноград» можно привести как пример, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Все хорошо в меру, мы не можем проживать в вечном трауре. Вы сами понимаете, это в принципе невозможно, даже во времена Великой Отечественной войны такого не было. В то же время не надо чрезмерно устраивать песни и пляски по каждому случаю. Я, честно говоря, исходя из тех мероприятий, которые проходят в регионе, явного перебора не вижу», — сказал председатель Собрания.

Александр Котов не разделяет мнение некоторых слоев общественности, что эногастрономический фестиваль «Виноград» — это «всеобщая региональная попойка и вакханалия».

«Те, кто хочет напиться, найдут повод. С точки зрения культуры питья этот фестиваль можно привести как пример. Люди приходят, можно попробовать вина, предлагаются какие-то закуски к этому. Культурная программа есть. Мне кажется, это неплохо. Это точно ни в коей мере не усугубляет проблему алкоголизма», — добавил Александр Котов.

Напомним, фестиваль «Виноград» пройдет с 27 июня по 6 июля.