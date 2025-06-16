Общество

В нескольких локациях Пскова появятся станции Wi-Fi для компенсации отсутствия мобильного интернета

В нескольких локациях Пскова появятся станции Wi-Fi, воспользоваться ими можно будет через сервис Госуслуг. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в ответ на вопрос об отключении интернета в Пскове и области.

«Ответа на этот вопрос нет. Это все равно, что пытаться ответить в начале пандемии, когда она закончится. Но мы взрослые люди, и нужно реально смотреть на вещи. Я исхожу из того, что все думающие люди понимают, как меняется мир, понимают, что прежним он уже никогда не будет. Поэтому, конечно, неудобно, когда нет привычных сервисов, а иногда очень важных возможностей, которые дает использование мобильного интернета. Здесь важно, чтобы не было ошибочных выводов. Не только руководители субъектов Российской Федерации наделены правом регулировать сигнал мобильного интернета или мобильной связи. Мы понимаем, что есть специальные службы, мы понимаем, что они работают в круглосуточном режиме. Мы понимаем, что, если у них есть определенная оперативная информация, они имеют право это делать своими полномочиями, которые им даны президентом», — сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что первостепенной задачей является обеспечение безопасности и жизни жителей области.

«Самое главное: люди и сохранность критически важных инфраструктурных объектов. Достаточно серьезная группа специалистов в постоянном режиме уже несколько дней работает над поиском решения. Отдельные решения есть, но вы справедливо заметили, интернет лег только мобильный и далеко не во всех районах. Если кто-то привык оплачивать услуги через интернет, он может перейти через дорогу в соседний парк, воспользоваться мобильным интернетом, эти услуги оплатить. Знаю прекрасно, что есть сбои с вызовом такси, и многочисленные наши гости, туристы тоже от этого страдают. Стационарный интернет через Wi-Fi работает. Он под эти ограничения не попал. Буквально сегодня он запущен в нашем аэропорту для того, чтобы можно было им воспользоваться», – добавил глава региона.

Еще в нескольких местах также появится локальный интернет.

«Воспользоваться им можно будет через Госуслуги. Эти ограничения введены вынужденно, они введены на определенных территориях. Мы думаем, как сделать так, чтобы это приносило минимальные неудобства. Я еще раз хочу всех попросить отнестись с пониманием. Во-первых, безопасность в наше время превыше всего, и пренебрегать этим точно не нужно. Минимизировать неудобства мы постараемся в ближайшее время», — заключил губернатор.

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Напомним, сбои мобильной связи и интернета наблюдаются в разных районах Псковской области с ночи 11 июня.