Общество

Массовый технический сбой произошел у операторов в Псковской области

Сбои мобильной связи и интернета наблюдаются с ночи в Пскове, Великих Луках и ряде районов области. У разных провайдеров практически полностью отсутствует мобильный интернет, связь работает с перебоями.

«У меня сети с ночи нет на Tele2. На "горячей линии" сказали, что в нашем регионе не работает по независящим от них причинам, это связано с мерами безопасности», - обратилась в редакцию ПЛН псковичка.

Сбои фиксируются по всей России. В федеральных средствах массовой информации появляется информация о том, что наиболее серьёзные проблемы наблюдаются в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Центральном федеральном округе.

Аналогичная ситуация складывается и в Великих Луках. Жители сообщают об отсутствии мобильного интернета у операторов МТС. Проблема возникла примерно с ночи.