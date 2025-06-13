Общество

Причину временного ограничения интернета назвал псковский губернатор

Решение о временном ограничении интернета было принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал в своем Telegram-канале.

«Важно! Подобные меры предосторожности предусмотрены на территории и других регионов России – мы не исключение. Часто слышу вопрос, почему о предстоящем отключении не оповестили заранее, как это было в День Победы. Друзья! 9 Мая нам необходимо было обеспечить безопасность участников массового мероприятия с определёнными временными и территориальными рамками. Сейчас речь идёт об иной ситуации, публичная подготовка к которой просто невозможна», - написал губернатор.

Он отметил, что любое ограничение возможностей может выбивать жителей из рабочего ритма, и попросил отнестись к ситуации с пониманием.

«Но уверен, каждый согласится – безопасность важнее всего – и людей, и инфраструктурных объектов, от которых во многом зависит уклад жизни городов и посёлков. Прошу отнестись с пониманием. Ситуация временная», - добавил Михаил Ведерников.

Напомним, сбои мобильной связи и интернета наблюдаются в разных районах Псковской области с ночи 11 июня.