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Общество

Михаил Ведерников объяснил, зачем в Пскове проводят фестиваль «Виноград»

18.06.2025 17:52|ПсковКомментариев: 0

Эногастрономический фестиваль «Виноград» - социокультурное событие с массой различных мероприятий, в том числе для детей — это концерты, демонстрация фильмов, мастер-классы от Курчатовского института и многое другое. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Он подчеркнул, что «Виноград» — «это не про вино», выручка фермеров во время проведения фестиваля намного превышает выручку с продажи вина. 

Отвечая на вопросы ведущего программы, глава региона не согласился с теми, кто считает, что в период проведения СВО не следует проводить подобных мероприятий, так как сейчас не время веселиться. При этом, по его мнению, во всем необходима мера и должен присутствовать здравый смысл.

«Нужно проводить мероприятия или нет? Во всем должен быть здравый смысл.  Давайте фильмы перестанем в кинотеатрах показывать, детские праздники проводить... Знаете, я очень много общаюсь с ребятами, которые в отпуск приезжают. Они все говорят, что мы за это воюем, чтобы здесь люди улыбались. Особенно дети — получали полноценное образование, имели возможность заниматься спортом, творчеством и так далее», — сказал Михаил Ведерников.

Он уточнил, что правительство Псковской области поддерживает далеко не все форматы праздников. Например, полностью прекращен запуск системных салютов на муниципальном и региональном уровнях.  

«Эногастрономический фестиваль "Виноград" -  комплексное мероприятие. Это большая насыщенная программа, в том числе для детей. Детям показывают фильмы, детям рассказывают историю кухонь и многое другое. У нас достаточно большая география, к нам больше 30 регионов приезжают. Считаю, что это нужно делать», — заключил губернатор.

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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