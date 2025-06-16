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Общество

Врач объяснила, почему нельзя покупать идеально выглядящую клубнику

19.06.2025 12:54|ПсковКомментариев: 0

Визуально идеальная клубника, которая блестит и не имеет точек и пятен на кожице, может содержать в себе нитраты, рассказала врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева.

«Клубника, арбуз, черешня, абрикосы — целый букет витаминов и вкуса. Но не всё так радужно: вместе с этими полезными свойствами фруктов и ягод можно получить неприятный бонус в виде нитратов. Нитраты — это соли азотной кислоты, которые применяются в сельском хозяйстве для улучшения роста овощей и фруктов. Определить, содержит ли продукт нитраты достаточно легко. Тревожный знак — идеальный фрукт, без точек, пятнышек, который блестит», - сказала Сысоева.

Также врач рекомендовала обратить внимание на отсутствие вкуса и запаха у клубники. Ягода с нитратами будет слегка водянистой и безвкусной, пишет РИА Новости.

«Существует тест, который можно провести вместе с детьми, им будет интересно, а всей семье — полезно. Нужно отрезать кусочек плода, опустить его в стакан с водой, посмотреть на реакцию: если вода окрасилась - продукт содержит нежелательные химические элементы. Употреблять его в пищу нельзя, поскольку натуральный фрукт или ягода такую реакцию не дают», - рассказала Сысоева.

Чтобы удалить с поверхности клубники следы обработки, врач рекомендует перед употреблением оставить ягоду в холодной воде не менее чем на 20 минут. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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