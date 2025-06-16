Врач объяснила, почему нельзя покупать идеально выглядящую клубнику

Визуально идеальная клубника, которая блестит и не имеет точек и пятен на кожице, может содержать в себе нитраты, рассказала врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева.
Также врач рекомендовала обратить внимание на отсутствие вкуса и запаха у клубники. Ягода с нитратами будет слегка водянистой и безвкусной, пишет РИА Новости.
«Существует тест, который можно провести вместе с детьми, им будет интересно, а всей семье — полезно. Нужно отрезать кусочек плода, опустить его в стакан с водой, посмотреть на реакцию: если вода окрасилась - продукт содержит нежелательные химические элементы. Употреблять его в пищу нельзя, поскольку натуральный фрукт или ягода такую реакцию не дают», - рассказала Сысоева.
Чтобы удалить с поверхности клубники следы обработки, врач рекомендует перед употреблением оставить ягоду в холодной воде не менее чем на 20 минут.