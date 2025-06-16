Общество

Невельский поисковик принял участие в юбилейных мероприятиях в Казахстане

Гимназист и поисковик отряда «Гвоздика» Невельского района Ярослав Малахов принял участие в юбилейных мероприятиях, посвящённых 100-летию Героя Советского Союза Алии Могдагуловой в Казахстане, сообщается в группе поискового отряда «След пантеры» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Поисковый отряд «След пантеры» / «ВКонтакте»

«У наших народов общая память об этой страшной войне, и мы обязаны помнить об этом. Чтобы никто не мог нас поссорить», - отметил Ярослав Малахов.

Поисковики России и Казахстана вместе работают во время Вахт Памяти на полях сражений, поднимая и захоранивая бойцов, устанавливая их имена, напомнили в отряде.

Напомним, ранее бюсты героев Маншук Маметовой и Ибрагима Сулейменова открыли в Невельском муниципальном округе по просьбе казахского народа.