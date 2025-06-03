Общество

Великолукский выпускник сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов

Выпускник средней общеобразовательной школы №12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского города Великие Луки Данила Астапенко сдал единый государственный экзамен по химии на 100 баллов, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

«Утверждены результаты экзаменов по истории, химии, литературе, проходивших 23 мая. Большинство участников ЕГЭ 2025 года по этим предметам получили результаты, достаточные для поступления в вузы Российской Федерации. Поздравляем выпускников города Великие Луки, показавших высокие результаты на ЕГЭ по химии, истории и литературе!» - отметили в администрации.

Ученик средней общеобразовательной школы №12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского Данила Астапенко набрал 100 баллов на ЕГЭ по химии, а ученик гимназии имени С. В. Ковалевской Павел Бороздов - 97 баллов. Ученица лицея №11 Александра Брюховских получила на ЕГЭ по химии 95 баллов.

Ученица гимназии имени С. В. Ковалевской Екатерина Григорьева смогла сдать ЕГЭ по истории на 95 баллов, а выпускница средней общеобразовательной школы №6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова Надежда Ковалева - на 93 балла.

Ученицы средней общеобразовательной школы №7 имени Антона Злобина Александра Чернова и лицея №11 Анастасия Королёва показали лучшие результаты по литературе - 89 баллов.

«От души поздравляем и благодарим за великолепную подготовку учителей школ! Результат говорит о системной подготовке по профильным предметам и осмысленном профессиональном выборе. Ведь ЕГЭ служит одновременно и выпускным экзаменом из школы, и вступительным экзаменом в вузы. Ещё раз поздравляем ребят и их наставников! Гордимся достижениями наших учеников и учителей!» - поздравили в администрации Великих Лук.