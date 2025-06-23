Общество

Умер трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов

Трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов умер в возрасте 79 лет, подтвердил в беседе с РИА Новости лидер группы Олег Гаркуша.

В понедельник в Telegram-канале группы появилась информация о кончине музыканта.

Фото: Муниципальный оркестр русских народных инструментов имени В.В. Андреева

«Да, это действительно так», — сказал собеседник агентства.

По словам Гаркуши, причиной смерти музыканта стала продолжительная болезнь: Парфенов боролся с онкозаболеванием.

Парфенов родился 19 января 1946 года в Булгакове в Башкирии. Он окончил Фрунзенское музыкальное училище в Киргизии, а после — Ташкентскую государственную консерваторию. До 1984 года Парфенов жил в республиках Средней Азии. В 1984-м он переехал в Подмосковье.

С того же года Парфенов работал в оркестре Олега Лундстрема. В 1992-м присоединился к джазовому ансамблю «Три О» Сергея Летова. Парфенов является автором пьес «Дервиш», «Хайтарма», «Минарет», «Бумеранг», «Три четверти», «Орнамент», «Турецкие зарисовки». С 2011 года был участником группы «АукцЫон». Музыкант носит почетное звание «Заслуженный артист России» (1997).

«АукцЫон» — советская и российская рок-группа, основанная Леонидом Федоровым в Ленинграде в 1978 году. Группа экспериментировала в различных стилях, совмещая на разных этапах творчества элементы постпанка, джаза и новой волны, пишет РИА Новости.