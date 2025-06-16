Общество

Темпы покоса наращивают в Пскове

Темпы покоса наращивают в Пскове, заявил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Борис Елкин / Telegram

«Друзья, многие из вас обратили внимание, что трава в городе сейчас растёт особенно быстро – и это действительно проблема. Причина понятна: влажная погода создала идеальные условия для активного роста», - пояснил Борис Елкин.

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Глава Пскова заверил, что дорожные и парковые службы уже работают в усиленном режиме, но дополнительно наращиваются темпы покоса. Также ведутся переговоры с управляющими компаниями, чтобы они оперативнее включались в эту работу.

«Плановых мероприятий, конечно, недостаточно, погода требует более частого вмешательства. Понимаем ваше беспокойство и прикладываем все усилия, чтобы обстановка изменилась к лучшему как можно скорее», - заключил Борис Елкин.