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Руководитель псковской «управляйки» ответил, почему нельзя косить траву в дождь

Покос травы невозможен при дожде из-за вероятности поломок бензоинструмента. Об этом сообщил руководитель управляющей компании «Комфортное домоуправление» Дмитрий Гусаков в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Периодичность выкашивания газона действующим законодательством не предусмотрена, но есть нормативы по высоте травы. Траву косят по мере необходимости. Весна и начало лета — очень дождливые, это вносит корректировки в работу, которая не может выполняться в такую погоду. Покос травы я отношу именно к таким работам из-за того, что бензоинструмент не может работать в дождь: триммеры глохнут, трава налипает и забивает инструмент», - сказал Дмитрий Гусаков.

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Он пояснил, что приходится подгадывать время, чтобы все работы выполнить планомерно и в срок.

«Мы находим сухую погоду, подгадываем время, чтобы можно было сразу убрать и вывезти скошенную траву. Я думаю, что мы справимся, и все работы выполним вовремя», - заключил Дмитрий Гусаков.