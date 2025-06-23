Около 1700 уроков провели по проекту «Экомышление» в Псковской области

Порядка 1700 экоуроков было проведено за все время реализации проекта «Экомышление - экоуроки в школах Псковской области». Об этом на пресс-конференции, посвященной подведению итогов проекта, поддержанного Фондом президентских грантов, рассказал основатель проекта и руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» Сергей Елизаров. Он поделился впечатляющими результатами.
Сергей Елизаров рассказал, что на один класс было выделено по 4 урока, что, по его словам, является более целесообразным, нежели проводить только один урок. По его мнению, за 40 минут молодое поколение не сможет полностью осознать важность экологического поведения.
«На четвертом уроке мы дарим ученикам многоразовые сумки с нашими логотипами. Я прекрасно понимаю, что, проведя разные уроки и подарив им эти многоразовые вещи, многие из них не поймут смысл, не поймут, зачем им нужна многоразовая сумка, если в магазине можно купить одноразовый пакет за пять рублей. Но когда проходят четыре урока, они уже начинают понимать, для чего это нужно использовать», — отметил экоактивист.