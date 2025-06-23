Общество

Около 1700 уроков провели по проекту «Экомышление» в Псковской области

Порядка 1700 экоуроков было проведено за все время реализации проекта «Экомышление - экоуроки в школах Псковской области». Об этом на пресс-конференции, посвященной подведению итогов проекта, поддержанного Фондом президентских грантов, рассказал основатель проекта и руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» Сергей Елизаров. Он поделился впечатляющими результатами.

«За этот учебный год мы провели почти 900 уроков. Это много, потому что, если учитывать наш предыдущий опыт, то там, конечно, в разы меньше. В 2021 году, когда я проводил эти уроки, было порядка 80 уроков, которые я сам лично провел. В общей сложности мы провели порядка 1700 уроков за все время. Если в этом году мы охватили 8 тысяч учащихся, в прошлом году было порядка 6,5 тысячи учащихся. Можно говорить, что 15-17 тысяч учеников охвачено только нашим проектом», - рассказал руководитель «Экомышления».

Сергей Елизаров рассказал, что на один класс было выделено по 4 урока, что, по его словам, является более целесообразным, нежели проводить только один урок. По его мнению, за 40 минут молодое поколение не сможет полностью осознать важность экологического поведения.

«На четвертом уроке мы дарим ученикам многоразовые сумки с нашими логотипами. Я прекрасно понимаю, что, проведя разные уроки и подарив им эти многоразовые вещи, многие из них не поймут смысл, не поймут, зачем им нужна многоразовая сумка, если в магазине можно купить одноразовый пакет за пять рублей. Но когда проходят четыре урока, они уже начинают понимать, для чего это нужно использовать», — отметил экоактивист.