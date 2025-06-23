Общество

70 волонтеров присоединились к проекту «Экомышление — экоуроки в школах Псковской области»

За текущий год реализации проекта «Экомышление - экоуроки в школах Псковской области» было привлечено 70 волонтеров. Об этом на пресс-конференции, посвященной подведению итогов проекта, поддержанного Фондом президентских грантов, рассказал основатель проекта, руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» Сергей Елизаров.

«Когда мы проводим уроки, мы выявляем самых активных учеников. Я уже заметил, что в каждом классе есть 2-3 ученика, которым тема экологии интересна. Они и до этого увлекались, интересовались. На четвертом уроке мы обычно предлагаем учащимся, начиная с 7-го класса, участвовать в качестве волонтера. И вот за целый год мы сформировали крепкое волонтерское крыло — 70 волонтеров. Мне очень приятно об этом говорить, потому что каждый волонтер провел хотя бы одно мероприятие. Всего у нас было проведено огромное количество уроков», — отметил Сергей Елизаров.

Он также добавил, что у волонтеров есть уникальная возможность развиваться и зарабатывать.

«Учащимся в 16 лет мы даем возможность зарабатывать денежные средства, проводя экоуроки в своей же школе. У нас есть отличные примеры, когда волонтеры проводят уроки целым курсом и получают небольшое денежное вознаграждение. Мы также мотивируем волонтеров и отправляем их на форумы. В прошлом году мы отправили девять наших волонтеров на форум в Москву, а четыре волонтера поехали на форум в Камчатку. Это было абсолютно бесплатно, целую неделю ребята общались на главном экологическом форуме страны "Экосистема", рассказывали о своей практике и слышали успешные практики из других регионов. Такие встречи мотивируют на целый год вперед, чтобы проводить акции, мероприятия и дальше развиваться», — заключил Сергей Елизаров.