70 волонтеров присоединились к проекту «Экомышление — экоуроки в школах Псковской области»

За текущий год реализации проекта «Экомышление - экоуроки в школах Псковской области» было привлечено 70 волонтеров. Об этом на пресс-конференции, посвященной подведению итогов проекта, поддержанного Фондом президентских грантов, рассказал основатель проекта, руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» Сергей Елизаров.
Он также добавил, что у волонтеров есть уникальная возможность развиваться и зарабатывать.
«Учащимся в 16 лет мы даем возможность зарабатывать денежные средства, проводя экоуроки в своей же школе. У нас есть отличные примеры, когда волонтеры проводят уроки целым курсом и получают небольшое денежное вознаграждение. Мы также мотивируем волонтеров и отправляем их на форумы. В прошлом году мы отправили девять наших волонтеров на форум в Москву, а четыре волонтера поехали на форум в Камчатку. Это было абсолютно бесплатно, целую неделю ребята общались на главном экологическом форуме страны "Экосистема", рассказывали о своей практике и слышали успешные практики из других регионов. Такие встречи мотивируют на целый год вперед, чтобы проводить акции, мероприятия и дальше развиваться», — заключил Сергей Елизаров.