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Отключение мобильного интернета зарекомендовало себя как способ борьбы с БПЛА – правительство Псковской области

Отключение мобильного интернета - это мера, эффективно зарекомендовавшая себя как один из способов борьбы с БПЛА. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении цифрового развития и связи правительства Псковской области в ответ на запрос об ограничении возможности выхода в интернет в Пскове.

Причина нестабильной работы мобильного интернета связана с ограничением работы сети связи стандарта 3G и LTE c целью обеспечения безопасности территории Псковской области. Указанная мера не допускает использование сетей связи для управления БПЛА, рассказали в управлении.

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«Решение о введении ограничительных мер будет приниматься исходя из оперативной обстановки и оценки вероятности угроз. Отключение мобильного интернета - это вынужденная мера, эффективно зарекомендовавшая себя как один из способов борьбы с БПЛА, она широко применяется во всех регионах Российской Федерации», — подчеркнули в управлении.

В настоящее время информация о сроках восстановления стабильной работы мобильного интернета в управлении цифрового развития и связи правительства Псковской области отсутствует.

Ранее сообщалось, что в нескольких локациях Пскова появятся станции Wi-Fi, воспользоваться ими можно будет через сервис Госуслуг.