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Жизнь без мобильного интернета: проверка на прочность

Уже две недели в Пскове продолжается борьба с одним из важнейших изобретений человечества - мобильным интернетом. Сбой начался неожиданно утром 11 июня и продолжается до сих пор. Причины известны: ограничения вызваны мерами безопасности, защищающими территорию от возможных атак беспилотников, сообщили в правительстве области. Формулировка официальная, но суть простая: мобильные операторы получили команду ограничить передачу данных, оставив лишь базовую голосовую связь.

Многие скажут: «Ну и что тут особенного? Люди жили без интернета веками». Однако современный мир устроен иначе. Сегодня мобильная связь и интернет стали не просто удобством, а основой функционирования общества. Без них трудно совершить элементарные действия: оплатить покупки, заказать такси, записаться к врачу, отправить письмо коллегам. Оказывается, обычная жизнь, к которой мы привыкли, возможна только тогда, когда смартфон подключен к глобальной паутине.

История моей собственной дороги домой иллюстрирует все наглядно. Недавно я вернулась из Петербурга на ночной «Ласточке», прибывшей в 3 часа ночи. Выйдя из вагона, обнаружила, что мобильный интернет отсутствует, Wi-Fi на вокзале для пассажиров найти тоже не удалось. Ночью, как известно, городские автобусы не ходят, родственники крепко спят и не берут трубку. Вызвать такси через приложение невозможно. Чудом вспомнив, что в городе сохранились старые добрые телефоны такси, попыталась дозвониться. Но мобильный оператор вежливо сообщил, что совершить звонок на трехзначный номер невозможно. Благо, вспомнила один шестизначный телефон. Казалось бы, квест почти пройден и близится к своему завершению... но нет! Я вовремя сообразила, что банковские приложения тоже недоступны. Пришлось бежать на вокзал, снимать наличные в незнакомом банкомате. Итог: поездка длиной в пять километров стоила кучи нервов и 500 рублей. Это почти столько же, сколько стоит билет на скоростной поезд из Северной столицы.

Разберемся детальнее, какие сложности возникли у жителей Псковской области за эти дни.

Банкоматы зависают. Деньги положил, терминал принял, а на счет средства не поступили. Одно дело, когда сумма небольшая, другое - крупная. Клиенту придется доказывать банку, что деньги он клал и операция действительно произошла. Представляете, каково находиться вдали от дома, срочно нуждаясь в средствах, и вдруг оказаться заложником банковской системы, отказавшей из-за отсутствия интернета?

Оплата покупок резко осложнилась. Платежные терминалы в магазинах, кафе и аптеках начали давать сбой. Многие предприниматели поняли: карта бесполезна, нужна только наличка. Проблема усугубляется тем, что мы все давно привыкли к безналичным расчетам, бумажных денег у многих вообще никогда с собой не имеется. Приходится искать ближайшие банкоматы, надеясь, что тебе все-таки выдадут нужную сумму.

Транспортный хаос. Водители такси, работающие через приложения, фактически остановились. Заказать машину из района, где проблемы с интернетом, стало практически невозможно. Те редкие случаи, когда машина приедет, – это если водитель «поймал» заказ где-то, где интернет еще был, и когда он точно знает куда ехать, так как карты тоже висят. Особенно остро проблема встаёт ночью, когда общественный транспорт прекращает движение.

Льготники остались без рецептов. Поликлиники столкнулись с ситуацией, когда продлить рецепты не представлялось возможным. Компьютерные базы безбожно зависали, а подтвердить свое право на рецепт без этого невозможно. Проблему решали на месте, но это создало очереди и вызвало общее недовольство пациентов.

Информационная изоляция ударила по туристам. Приезжие потеряли ориентацию, пытаясь выяснить расписание транспорта, график работы музеев и ресторанов. Туризм традиционно завязан на мобильных приложениях и сайтах бронирования. Когда они перестают функционировать, туристы чувствуют себя потерянными.

Все вышеперечисленное подтверждает простую истину: современное общество уже не способно нормально функционировать без стабильного подключения к интернету. Простые житейские задачи вроде похода в магазин или заказа доставки на дом стали настоящим испытанием.

Жизнь без интернета похожа на путешествие во времени обратно в прошлое, когда человеческая коммуникация ограничивалась голосом и письменными посланиями. Вопрос в том, готова ли страна жить в таком ритме, и если нет, то как скоро она вернется к нормальной жизни? Пока неясно, но ясно одно: жизнь без интернета некомфортна и приносит массу трудностей.

Ксения Журавкова