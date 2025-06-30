Общество

Антон Мороз: Обновлять деревья в Пскове нужно с учетом мнения профессионалов

Аккуратный и грамотный подход к вопросам, связанным с зелеными насаждениями в Пскове, поможет сделать город более привлекательным. Такое мнение озвучил победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в рамках пресс-конференции в объединенном пресс-центре ПЛН и радио ПЛН FM (102,6 FM).

«Проблема старых деревьев существует, и не реагировать на нее нельзя, потому что сегодня прошел ветер, вчера был ветер, у нас поваленные ветки, поваленные деревья посреди города, и это тоже проблема. Подходить к этому нужно крайне аккуратно, взвешенно, используя экспертное мнение профессионалов в этом направлении. Избирательно, естественно. Определенное количество зеленых насаждений может быть удалено в случае, если они представляют опасность для населения. Но должна производиться замена на новые посадки, на новые насаждения, которые позволят сохранить эту систему Пскова в том виде, в котором она сейчас существует», – заявил Антон Мороз.

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Он подчеркнул, что Псков является одним из экологически чистых городов, что может помочь развитию экотуризма.

«Псков считается одним из самых экологически чистых городов России, - сказал Антон Мороз. - Экотропы - это одна из причин, по которой в Псков хочется приезжать».