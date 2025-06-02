Фотофакт: Тополь упал в Летнем саду Пскова

Тополь рухнул в Летнем саду Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.
«За памятником "Пушкин и крестьянка" завалилось большое дерево», - рассказал очевидец.
Напомним, в Пскове и области граждане повсеместно фиксируют поваленные вчерашним штормом деревья.
В связи с обрушившимся ветром Псковский и Новгородский филиалы «Россети Северо-Запад» работают в круглосуточном режиме. На смене 106 бригад, задействованы 106 единиц техники.
В настоящее время сотрудники «Россетей» активно устраняют поваленные деревья и пытаются добраться до линий электропередачи.