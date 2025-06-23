Общество

Вакансия дендролога в УГХ постоянно открыта — Алексей Саенко

Управление городского хозяйства города Пскова находится в постоянном поиске дендролога. Такими сведениями поделился заместитель главы администрации города Пскова Алексей Саенко в эфире программы «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Вакансия дендролога в УГХ постоянно открыта. Пока что кандидатов нет. Но мы выходим из положения заключением муниципального контракта на содержание зеленых насаждений. По нему предусматривается осмотр насаждений, работы по подкормке растений, по подрезке и поливу, чтобы свежепосаженные растения не погибли в краткосрочной перспективе. Контракт заключается с теми, у кого есть штатный дендролог», - сообщил Алексей Саенко.

«Дендролог — это очень узкоспециализированный человек, которого мы на территории Пскова пока не нашли», - заключил он.