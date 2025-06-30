Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков Летние террасы
Легким десертам — легкая сметана
Что делать При укусе клеща
Господин Рейтингомер
Бизнес В Великих Луках
Жить в Атмосфере
нейросети для предпринимателей
Псковская область 80-летие Победы
ТОС инструкция применения
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
Правила электробезопасности
Рай В шалаше
Легкая кухня Ягодный пудинг
Задержание ректора ПсковГУ
Новая веха профсоюзов
 
 
 
ещё Общество 30.06.2025 10:230 В Госдуме перечислили законы, вступающие в силу в июле 30.06.2025 17:430 Муниципальная флотилия Псковского района пополнится новым грузовым судном 30.06.2025 17:060 «Постскриптум»: Разгул стихии, деньги за ребенка и время ли сейчас для веселья. ВИДЕО 30.06.2025 17:010 Законопроект о региональных памятных датах поступил в Собрание 30.06.2025 16:550 Новая услуга защитит абонентов «Ростелекома» от спам-звонков 30.06.2025 16:140 Т1 Интеграция: Замена импортных ИТ-решений не решает технологических задач
 
 
 
Самое популярное 24.06.2025 12:420 Двухлетнего ребенка швырнули головой об пол в аэропорту Шереметьево 25.06.2025 14:338 Жизнь без мобильного интернета: проверка на прочность 26.06.2025 08:320 Сотрудники ПсковГУ рассказали, что перечисляли часть зарплаты Наталье Ильиной 24.06.2025 15:541 Интерактив: Вандалы рушат исторические стены? 29.06.2025 18:071 Депутат Госдумы Константин Затулин попал в ДТП в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Новая услуга защитит абонентов «Ростелекома» от спам-звонков

30.06.2025 16:55|ПсковКомментариев: 0

«Ростелеком» представил новое решение для пользователей мобильной связи: «Антиспам для звонков» определяет информацию о категории юридического лица и отображает ее на экране телефона при входящих вызовах. Услуга уже доступна для абонентов оператора по всей стране.

Фото: «Ростелеком»

Во время входящего звонка пользователь увидит маркировку категории вызова, даже если номера нет среди его контактов. Эта информация поможет решить, отвечать ли на звонок. Данные о номере звонящего поступает из информационно‑аналитической системы оператора. Она регулярно обновляется с помощью технологии Big Data на основании обращений абонентов и открытых источников. Если у оператора нет данных о категории вызывающего абонента, на экране отобразится только номер без дополнительной информации.

«Забота о безопасности и комфорте клиентов — один из наших ключевых приоритетов. Появление услуги “Антиспам для звонков” особенно важно, ведь телефонное мошенничество становится всё более изобретательным. Благодаря этой технологии наши абоненты смогут убедиться, что им действительно звонят из банка или компании, в которую они обращались ранее. Таким образом сервис поможет клиентам избегать сомнительных собеседников и спам-вызовов», — отметила Ольга Родионова, директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком».

Услуга доступна для всех абонентов мобильной связи «Ростелекома», кроме корпоративных тарифов. «Антиспам для звонков» бесплатна, работает на большинстве современных мобильных устройств и подключается автоматически.

Мобильную связь от «Ростелекома» можно подключить в одном пакете с домашним интернетом, онлайн-кинотеатром и интерактивным ТВ. Для пакетных тарифов существует возможность подключить до пяти сим-карт с единым балансом для всей семьи. До 30 июня действует акция «Тест-драйв», позволяющая оценить предлагаемые услуги, подключив их на 30 дней бесплатно.

Подробнее о пакетном предложении «Ростелекома» можно узнать на сайте компании или по единому бесплатному номеру: 8 800 100 08 00.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С 1 июля повышаются тарифы на ЖКУ. Какая часть от вашей зарплаты уходит на их погашение?
В опросе приняло участие 33 человека
30.06.2025, 17:430 Муниципальная флотилия Псковского района пополнится новым грузовым судном 30.06.2025, 17:280 Затопления возникают из-за базовых ошибок, допущенных при строительстве – Антон Мороз 30.06.2025, 17:060 Женщина погибла под упавшим деревом в Пскове 30.06.2025, 17:060 «Постскриптум»: Разгул стихии, деньги за ребенка и время ли сейчас для веселья. ВИДЕО
30.06.2025, 17:010 Законопроект о региональных памятных датах поступил в Собрание 30.06.2025, 17:000 Великолучанина могут лишить свободы за уклонение от административного надзора 30.06.2025, 16:550 Новая услуга защитит абонентов «Ростелекома» от спам-звонков 30.06.2025, 16:530 Приход храма Боголюбской иконы Богоматери приглашает на престольный праздник в Дедовичах
30.06.2025, 16:430 Выборы главы Дновского округа пройдут 4 июля 30.06.2025, 16:410 Основные проблемы Пскова перечислил Антон Мороз 30.06.2025, 16:320 Москвича будут судить за похищение у жителя Пскова более 5 млн рублей 30.06.2025, 16:280 Власти повысят ряд госпошлин для автовладельцев
30.06.2025, 16:140 Т1 Интеграция: Замена импортных ИТ-решений не решает технологических задач 30.06.2025, 16:120 До +24 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 1 июля 30.06.2025, 16:080 Антон Мороз: Без стройки нет развития 30.06.2025, 16:050 Три крупные утечки при запуске котельной ликвидируют в Пскове
30.06.2025, 16:030 На Дудя* завели дело по статье о неисполнении обязанностей иноагента 30.06.2025, 15:500 МВД предупредило семьи военных о новой схеме мошенничества 30.06.2025, 15:460 Молодые члены профсоюзов в Пскове путешествовали по станциям и катались на «Драконе» 30.06.2025, 15:420 Выставка японской гравюры «Картины изменчивого мира...» в Пскове продлена до конца лета
30.06.2025, 15:410 «ГорДозор»: Псковская растительность. ВИДЕО 30.06.2025, 15:400 Дерево упало во дворе на улице Школьной в Пскове 30.06.2025, 15:300 Антон Мороз: Обновлять деревья в Пскове нужно с учетом мнения профессионалов 30.06.2025, 15:230 Стартовал всероссийский конкурс-пленэр «Псковские были»
30.06.2025, 15:210 Мисс Великие Луки-2022 победила на чемпионате Петербурга по бальным танцам 30.06.2025, 15:190 Более 20 тысяч человек в Псковской области остаются без электричества 30.06.2025, 15:112 Траву в Пскове не косят из-за конфликта подрядчика с субподрядчиком — Борис Елкин 30.06.2025, 15:050 Мастерица из Псковской области представила регион на конкурсе «Русь мастеровая»
30.06.2025, 14:590 Власти введут новые госпошлины для мигрантов 30.06.2025, 14:570 Антон Мороз: Если взялся за работу, нужно делать ее хорошо 30.06.2025, 14:480 С 1 июля в Псковской области появятся министры 30.06.2025, 14:440 Две тысячи гектаров трасс магистральных энерготранзитов расчистят в Псковской и Новгородской областях
30.06.2025, 14:330 Три детских погребения исследовали псковские археологи около Изборска 30.06.2025, 14:310 Капремонт канализационного коллектора на Запсковье идёт по графику 30.06.2025, 14:280 Художественный фильм «Ровесник» покажут на псковском фестивале «Западные ворота» 30.06.2025, 14:230 Начинается видеотрансляция пресс-конференции с Антоном Морозом: Открытый разговор на острые темы
30.06.2025, 14:160 Продлевается перекрытие движения по улице Новоселов в Пскове 30.06.2025, 14:140 В июле в Псковской области ожидаются умеренная жара и регулярные дожди 30.06.2025, 14:060 На КАД пожилой псковский водитель стал пешеходом и погиб под колесами чужого автомобиля 30.06.2025, 14:020 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Лане-Мехикоормская десантная операция. ВИДЕО
30.06.2025, 13:470 Мошенник оформил на жительницу Великолукского района кредит 30.06.2025, 13:380 Фотофакт: Тополь упал в Летнем саду Пскова 30.06.2025, 13:360 Мошенники обманули жителей Псковской области под видом друзей 30.06.2025, 13:290 Верховный суд признал законным отказ в регистрации кандидата на пост главы Гдовского района
30.06.2025, 13:090 Поваленные деревья убирают сотрудники «Россетей» в Псковской области 30.06.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Разгул стихии, деньги за ребенка и время ли сейчас для веселья 30.06.2025, 13:030 Псковичи заняли второе место на первенстве по академической гребле в Беларуси 30.06.2025, 13:020 Собака и кошка не прошли ветконтроль на границе в Печорском округе
30.06.2025, 12:590 «Постскриптум»: Разгул стихии, деньги за ребенка и время ли сейчас для веселья 30.06.2025, 12:580 Артснаряд идентифицировали вблизи псковской деревни Соловьи 30.06.2025, 12:540 Несколько деревьев рухнули из-за непогоды в Пскове и Великих Луках 30.06.2025, 12:510 В Псковском музее-заповеднике начал работу Молодежный совет
30.06.2025, 12:500 За удар ножом в грудь знакомого 21-летний великолучанин может лишиться свободы на 10 лет 30.06.2025, 12:470 Изменилось место проведения псковского фестиваля «Добрый рок-2025» 30.06.2025, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Псковская растительность 30.06.2025, 12:230 Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО - фирма «Псковское возрождение» на выборах
30.06.2025, 12:140 Умер заслуженный тренер России по боксу Иван Аспидов 30.06.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: Лане-Мехикоормская десантная операция 30.06.2025, 11:560 Фонды «Михайловского» пополнились иллюстрациями Игоря Шаймарданова к сказкам Пушкина 30.06.2025, 11:460 ВТБ ищет имя для котёнка леопарда
30.06.2025, 11:350 Названы самые похищаемые детали от автомобилей в России 30.06.2025, 11:220 Открытый разговор на острые темы: Антон Мороз ответит на вопросы СМИ в пресс-центре ПЛН 30.06.2025, 11:200 Красногородск остался без электричества из-за аварии 30.06.2025, 11:100 Бесхозное строение горело в пыталовской деревне Боруссы
30.06.2025, 11:090 «ГорДозор»: Псковская растительность 30.06.2025, 11:070 Умер главный дирижер ансамбля «Березка» Леонид Смирнов 30.06.2025, 11:000 Режиссёр о фильме открытия «Западных ворот»: Картина вызывает споры и разный спектр эмоций 30.06.2025, 10:520 Ольга Евстигнеева: На ПЛН всегда можно узнать, что произошло в регионе
30.06.2025, 10:500 95% опрошенных псковичей периодически думают, что работа «их достала» – опрос 30.06.2025, 10:450 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Лане-Мехикоормская десантная операция 30.06.2025, 10:420 Сотрудник Псковского завода механических приводов повредил связки на работе 30.06.2025, 10:370 Псков занял 83 место в рейтинге городов РФ по вводу жилья
30.06.2025, 10:330 Концертный зал ГКЦ в Пскове отремонтируют до конца августа 30.06.2025, 10:230 В Госдуме перечислили законы, вступающие в силу в июле 30.06.2025, 10:180 Поганкины палаты в Пскове закрыты на выходной 30 июня 30.06.2025, 10:140 ТОС «Рижский, 67» в Пскове благоустраивает дорожки во дворе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru