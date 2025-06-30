Общество

Новая услуга защитит абонентов «Ростелекома» от спам-звонков

«Ростелеком» представил новое решение для пользователей мобильной связи: «Антиспам для звонков» определяет информацию о категории юридического лица и отображает ее на экране телефона при входящих вызовах. Услуга уже доступна для абонентов оператора по всей стране.

Фото: «Ростелеком»

Во время входящего звонка пользователь увидит маркировку категории вызова, даже если номера нет среди его контактов. Эта информация поможет решить, отвечать ли на звонок. Данные о номере звонящего поступает из информационно‑аналитической системы оператора. Она регулярно обновляется с помощью технологии Big Data на основании обращений абонентов и открытых источников. Если у оператора нет данных о категории вызывающего абонента, на экране отобразится только номер без дополнительной информации.

«Забота о безопасности и комфорте клиентов — один из наших ключевых приоритетов. Появление услуги “Антиспам для звонков” особенно важно, ведь телефонное мошенничество становится всё более изобретательным. Благодаря этой технологии наши абоненты смогут убедиться, что им действительно звонят из банка или компании, в которую они обращались ранее. Таким образом сервис поможет клиентам избегать сомнительных собеседников и спам-вызовов», — отметила Ольга Родионова, директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком».

Услуга доступна для всех абонентов мобильной связи «Ростелекома», кроме корпоративных тарифов. «Антиспам для звонков» бесплатна, работает на большинстве современных мобильных устройств и подключается автоматически.

Мобильную связь от «Ростелекома» можно подключить в одном пакете с домашним интернетом, онлайн-кинотеатром и интерактивным ТВ. Для пакетных тарифов существует возможность подключить до пяти сим-карт с единым балансом для всей семьи. До 30 июня действует акция «Тест-драйв», позволяющая оценить предлагаемые услуги, подключив их на 30 дней бесплатно.

Подробнее о пакетном предложении «Ростелекома» можно узнать на сайте компании или по единому бесплатному номеру: 8 800 100 08 00.