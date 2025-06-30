Общество

Букеты из пионов и полевых цветов рисовали участники мастер-класса в Изборске

Букеты из пионов и полевых цветов рисовали участники мастер-класса ботанической иллюстрации на выставке «Портрет цветка. И не только…» в Доме купца Белянина 28 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Мастер-класс в музее провела автор выставки, известный художник, провизор, ученый-ботаник и писатель-натуралист Наталия Георгиевна Замятина. Юные художники и их родители узнали секреты ботанического рисунка и попробовали себя в создании цветочных натюрмортов.

После мастер-класса Наталия Георгиевна, автор многих увлекательных книг и статей по ботанике, прочитала лекцию «Съедобные дикоросы». Гости узнали, как правильно готовить одуванчики, что можно приготовить из пастушьей сумки, какие растения помогают при проблемах с суставами, и многое другое.