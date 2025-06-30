Общество

Лучшие выпускники школ Псковской области встретились с губернатором

Торжественный приём лучших выпускников школ Псковской области 2025 года состоялся сегодня, 1 июля, в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился с приветственным словом к собравшимся в зале гостям.

По его словам, в этом году почти 2500 человек закончили школу в Псковской области, среди которых 350 медалистов и 10 выпускников, получивших максимальные 100 баллов на ЕГЭ.

«Уважаемые выпускники, дорогие ребята, вы все большие молодцы. Путь к этим достижениям был непростой, и вы не раз проверяли себя на прочность, преодолевали трудности, закаляли характер. Отдельные слова благодарности хочу сказать вашим родителям и учителям, потому что без их помощи и поддержки таких успехов добиться было бы сложно», — отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что выпускники имеют полное право гордиться своими результатами, и призвал их продолжать обучение как в Псковской области, так и в других регионах.

«Где бы вы не находились, будьте уверены, что малая родина всегда окажет вам необходимую помощь. Вы можете попробовать свои силы в правительстве Псковской области, в органах местного самоуправления и на стажировках», — добавил он.

Михаил Ведерников также сообщил о дополнительных мерах поддержки для тех, кто останется в регионе: «Те, кто остается в Псковской области, могут воспользоваться повышенной стипендией для медалистов-целевиков и единовременной выплатой для тех, кто будет обучаться по востребованной специальности».

«Сегодня Псковская область — это регион возможностей, и добиться здесь успеха будет гораздо легче, чем в крупных мегаполисах. Нам очень нужны молодые специалисты в различных сферах», — заключил губернатор, пожелав выпускникам не останавливаться на достигнутом и успешно справляться с новыми вызовами.

После приветственного слова состоялось вручение благодарностей от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выпускникам, набравшим по итогам государственной итоговой аттестации 100 баллов.

За ответственное и добросовестное отношение к учебе и высокие достигнутые результаты благодарность получили:

Данил Астапенко, выпускник Средней общеобразовательной школы №12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского;

Софья Дмитриева, выпускница Псковской инженерно-лингвистической гимназии;

Никита Егоров, выпускник Изборского лицея;

Алена Завьялова, выпускница Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина;

Вадим Капитонов, выпускник Социально-экономического лицей №21 имени Героя России С. В. Самойлова;

Полина Кирея, выпускница структурного подразделения «Гимназия имени А. Д. Петрова» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района»;

Виктория Михалёва, выпускница Псковской инженерно-лингвистической гимназии, победительница заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 2025 года;

Роман Репи, выпускник Дедовичской средней школа №2;

Федор Цветиков, выпускник Псковской инженерно-лингвистической гимназии;

Ася Якорева, выпускница муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №11».