Общество

ФАС возбудила 21 дело в отношении торговой сети «Светофор»

Региональные управления ФАС возбудили 21 дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении 20 логистических центров торговой сети «Светофор», рассказали в пресс-службе ведомства.

Дела возбуждены в ходе проверки ФАС логистических центров «Светофора» на предмет соответствия их деятельности требованиям закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ».

Как уточнили в службе, претензии к работе сети выявлены в 14 регионах страны — Якутии, Татарстане, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях, Белгородской, Воронежской и других областях, пишет «Известия».

В числе нарушений — наличие в договорах поставки противоречащих закону условий, таких как оплата товара только после его продажи магазином, покрытие расходов на утилизацию нереализованного товара за счет поставщика и т.д.

В случае признания вины служба возбудит в отношении дистрибьюторов дела об административных правонарушениях и оштрафует в соответствии с КоАП РФ, уточнили в ФАС.

Напомним, ранее депутат Госдумы Сергей Лисовский направил запрос в ФАС с просьбой инициировать масштабную проверку сети магазинов «Светофор» в связи с возможным нарушением закона о торговли

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После массовых проверок надзорных органов одна из крупнейших российских торговых сетей «Светофор» закрыла часть действующих магазинов.