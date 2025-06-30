Общество

Роспотребнадзор объявил предостережение администрации Пскова за нескошенную траву

За нескошенную своевременно траву управление Роспотребнадзора по Псковской области объявило предостережение администрации города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

«Визуальный осмотр специалистами управления Роспотребнадзора по Псковской области подтвердил обоснованность жалоб горожан на то, что покос травы в парках, скверах, местах массового отдыха людей в областном центре произведен частично. Погодные условия, дожди, наличие высокой растительности создают благоприятные условия для размножения клещей: увеличивается их численность и продлевается активность», - заметили в ведомстве.

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В Роспотребнадзоре уточнили, что бездействия городских властей приводят к нарушению обязательных требований пункта 986 СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

«В связи с этим управление Роспотребнадзора по Псковской области объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований администрации города Пскова, поскольку нарушение обязательных требований может повлечь негативные последствия для благополучия горожан», - заключили специалисты.