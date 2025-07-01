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Недавно в Псков приезжали мои друзья, сами из Пскова разъехались по разным городам (один в Петербурге, второй в Москве). Живут там и работают. В город приезжают в отпуск и повидать родителей. Всегда с удовольствием гуляют по городу.
Но в этот раз были шокированы тем, во что превратили город! Ремонты и работы по благоустройству - это ничего страшного, так происходит везде. Но вот что касается «убранства» города, это просто ужас. На носу празднование Дня города, идет эногастрономический фестиваль, на который приезжает куча народа. Но пока до него дойдешь, можно играть в прятки. Для этого достаточно просто сойти с дорожки. А борщевик рядом со зданием администрации региона и города - это вообще ни в какие ворота.
Неужели нельзя предпринять какие-то экстренные меры? Такими темпами весь город зарастет бурьяном и борщевиком. Будем в химзащите по джунглям передвигаться.
Сергей
Напомним, ранее глава города Пскова прокомментировал ситуацию вокруг отсутствия покоса травы.
По его словам, у генподрядчика, который несет ответственность за содержание парков в центре города, возникли разногласия с субподрядчиком, который в свою очередь выполняет покос травы. Длительное время между ними муссируется личный конфликт, в результате чего субподрядчик приостановил работу, и парки Пскова стали стремительно заполняться растительностью.
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Интерактив: Псковские джунгли
Недавно в Псков приезжали мои друзья, сами из Пскова разъехались по разным городам (один в Петербурге, второй в Москве). Живут там и работают. В город приезжают в отпуск и повидать родителей. Всегда с удовольствием гуляют по городу.
Но в этот раз были шокированы тем, во что превратили город! Ремонты и работы по благоустройству - это ничего страшного, так происходит везде. Но вот что касается «убранства» города, это просто ужас. На носу празднование Дня города, идет эногастрономический фестиваль, на который приезжает куча народа. Но пока до него дойдешь, можно играть в прятки. Для этого достаточно просто сойти с дорожки. А борщевик рядом со зданием администрации региона и города - это вообще ни в какие ворота.
Неужели нельзя предпринять какие-то экстренные меры? Такими темпами весь город зарастет бурьяном и борщевиком. Будем в химзащите по джунглям передвигаться.
Сергей
Напомним, ранее глава города Пскова прокомментировал ситуацию вокруг отсутствия покоса травы.
По его словам, у генподрядчика, который несет ответственность за содержание парков в центре города, возникли разногласия с субподрядчиком, который в свою очередь выполняет покос травы. Длительное время между ними муссируется личный конфликт, в результате чего субподрядчик приостановил работу, и парки Пскова стали стремительно заполняться растительностью.