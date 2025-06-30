Общество

Траву в Пскове не косят из-за конфликта подрядчика с субподрядчиком — Борис Елкин

Ситуацию с покосом травы в скверах Пскова разъяснил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

У генподрядчика, который несет ответственность за содержание парков в центре города, возникли разногласия с субподрядчиком, который в свою очередь выполняет покос травы. Длительное время между ними муссируется личный конфликт, в результате чего субподрядчик приостановил работу, и парки Пскова стали стремительно заполняться растительностью, рассказал глава города.

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«Чтобы город не зарастал, лично включился в вопрос и решил ситуацию иными способами. В центре города, в частности в Детском парке, начат покос травы. Работы ведутся с воскресенья. Сегодня ситуация будет окончательно решена. В случае невыхода с последующими работами, администрация города Пскова расторгнет договор с генподрядчиком в одностороннем порядке со всеми установленными законодательством последствиями. Приносим свои глубокие извинения за предоставленные неудобства! В ближайшее время все работы будут выполнены», - подытожил Борис Елкин.