Общество

Антон Мороз: «Виноград» - это настоящий праздник вкуса, общения и культуры

Победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз побывал на эногастроярмарке «Виноград».

«Фестиваль проходит в Пскове уже в четвёртый раз, и каждый год он удивляет чем-то новым. Это не просто ярмарка — это настоящий праздник вкуса, общения, культуры. Здесь можно попробовать кухню со всей страны, послушать интересные лекции, побывать на мастер-классах и просто хорошо провести время с близкими», - написал Антон Мороз в своем Telegram-канале.

«Виноград» продолжится до 6 июля включительно.

«У всех ещё есть возможность стать частью этого яркого события. Приглашаю псковичей и гостей города обязательно заглянуть — будет вкусно, интересно и по-летнему душевно!» - добавил он.