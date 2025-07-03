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Общество

В Госдуме призвали расширить действие единого пособия на детей до 18 лет

05.07.2025 15:40|ПсковКомментариев: 0

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением увеличить возраст ребенка, на которого назначается единое пособие, до 18 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

С 3 февраля псковские семьи начнут получать детские пособия в новом размере : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Комитет просит вернуться к рассмотрению вопроса об увеличении возраста ребенка, на которого назначается единое пособие, до 18 лет», — сказано в обращении.

Согласно закону «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», право на единое пособие предоставляется беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет. Останина отмечает, что данное положение вступает в противоречие с законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», в соответствии с которым ребенок — это лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). По ее словам, аналогичная норма содержится в Семейном кодексе РФ.

«В результате несовершеннолетние, проживающие в семье, где среднедушевой доход не превышает одного прожиточного минимума, фактически досрочно лишаются ранее установленного для них уровня социальной поддержки», — добавляется в обращении.

Кроме того, парламентарий отметила, что на рассмотрении Госдумы находится ряд законопроектов об увеличении возраста ребенка, на которого назначается единое пособие, до 18 лет, однако правительство РФ их не поддерживает.

«Комитет убежден, что данная мера государственной поддержки должна охватывать детей всех возрастов для обеспечения всеобъемлющей поддержки семей с детьми, что, в свою очередь, поможет снизить риски бедности среди данной категории граждан», — следует из текста документа.

В обращении также подчеркивается, что необходимо изменить механизм расчета доходов для назначения единого пособия, исключив из него алименты и смягчив требования к нуждаемости.

По мнению председателя комитета, предлагаемые изменения позволят более эффективно поддерживать семьи, сохраняя их материальное благосостояние и стабильность.

Напомним, с 1 июня 2025 года семьи, у которых заканчивается срок ранее назначенного единого пособия на детей, смогут получить перерасчёт этой выплаты при подаче заявления на её продление.

Источник: Псковская Лента Новостей
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