Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 июня 2025 года

С 1 июня 2025 года в России вступают в силу новые законодательные инициативы, направленные на повышение социальных выплат и усиление финансовой безопасности граждан. В частности, предусмотрено увеличение детских пособий для отдельных категорий семей, что обеспечит дополнительную помощь тем, кто сталкивается с материальными трудностями. Кроме того, в рамках борьбы с финансовыми преступлениями также введены новые правила налогообложения переводов, признанных ФНС доходом, и меры, которые ограничат возможности мошенников, использующих телефонные звонки и банковские операции для обмана граждан. Наряду с этим нас ждут ограничения на использование иностранных мессенджеров, новые требования для снятия самозапрета на кредит на «Госуслугах» и многое другое.

Новые социальные выплаты с 1 июня

С 1 июня 2025 года в России начнут действовать новые правила, направленные на увеличение социальной поддержки для различных категорий граждан. В частности, ожидается рост выплат пенсионерам, семьям с детьми и другим льготным категориям, а также увеличение надбавок к пенсиям.

Пенсии

С 1 июня ожидается повышение пенсий для определённых групп населения. Пенсионеры, достигшие в мае возраста 80 лет, а также люди с инвалидностью первой группы, получившие этот статус в том же месяце, будут получать дополнительную выплату в размере 8728 рублей каждый месяц. Кроме того, для пенсионеров, которые работали до этого, пенсии пересчитают с учётом пропущенных индексаций.

Все перерасчёты производятся автоматически, и обращаться в органы социальной защиты для этого не нужно. Также стоит знать, что при переезде в другой регион размер пенсии может измениться в соответствии с местными нормативами.

Пенсионеры, которым уже есть 80 лет, получат дополнительную выплату. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Пособие на детей

С 1 июня 2025 года семьи, у которых заканчивается срок ранее назначенного единого пособия на детей, смогут получить перерасчёт этой выплаты при подаче заявления на её продление. Если среднедушевой доход семьи за последний год снизился, размер пособия может быть увеличен с 50% до 75% или даже до 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Пособие выплачивается в течение 12 месяцев и требует ежегодного подтверждения права на его получение. На новорождённых детей, если семья уже получает пособие, выплата назначается автоматически в том же размере, в каком её получают старшие. В случае беременных женщин используется иной показатель — прожиточный минимум для трудоспособного населения.

Право на пособие определяется совокупным доходом семьи, который не должен превышать региональный прожиточный минимум, установленный на дату обращения.

Запрет на использование иностранных мессенджеров

С 1 июня 2025 года в России вводится запрет на использование иностранных мессенджеров для служебной переписки в ряде организаций. Ограничения коснутся владельцев маркетплейсов и социальных сетей с численностью пользователей от 100 до 500 тысяч и более, операторов связи, а также компаний с долей государственного участия свыше 50%. Среди последних — государственные органы, госкорпорации и банки.

Снятие запрета на кредит на «Госуслугах»: новые требования

Для снятия самозапрета на оформление кредитов через «Госуслуги» теперь обязательно требуется использование усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Такая подпись придаёт документу юридическую значимость и исключает возможность мошеннического снятия запрета.

Ранее для этой операции можно было воспользоваться входом по паролю и SMS-кодом, однако теперь данный способ больше не действует. Заявление с УКЭП рассмотрят за двое суток, а сам запрет снимут на следующий день после обновления информации в кредитной истории.

Нововведение направлено на повышение защиты граждан от мошеннических действий.

СМС с кодами от банков будут приходить после звонка

Сервис «Госуслуги» изменил порядок отправки сервисных SMS с кодами подтверждения. Теперь пользователи не получат эти сообщения, если у них активен звонок. Это нововведение направлено на борьбу с мошенническими схемами, когда злоумышленники во время телефонного разговора пытаются получить у жертвы коды доступа. В соответствии с новыми правилами, код будет отправляться только после завершения звонка, что поможет избежать психологического давления и повысить безопасность пользователей.

Налоги на переводы физлицам

С начала июня в России вступили в силу новые правила, позволяющие Федеральной налоговой службе доначислять налоги после переводов между физическими лицами. Эта мера направлена на борьбу с уклонением от уплаты налогов, особенно среди граждан, которые используют личные банковские счета для бизнеса и регулярно получают крупные денежные переводы.

В группе риска находятся физические лица и компании, которые не имеют официальных доходов, но получают частые крупные переводы. Такие операции теперь могут быть признаны налогооблагаемыми.

В то же время переводы, сделанные друзьям и родственникам, возвраты долгов и разовые подарки считаются безопасными и налогом облагаться не будут.

Сомнительные операции под контролем

Росфинмониторинг получил право приостанавливать банковские операции граждан на срок до десяти дней при подозрениях в отмывании денег или финансировании экстремизма. Эта мера нацелена на борьбу с мошенническими схемами, где задействуются «дропперы» — подставные получатели средств. В ведомстве подчёркивают, что массовых блокировок не планируется, а целью является пресечение деятельности организаторов таких схем, а не рядовых пользователей, которые могут не осознавать причастность к незаконным операциям. Итоговая задача — сделать нелегальный бизнес максимально невыгодным, обеспечив быстрое обнаружение и изъятие незаконно полученных средств.

Въезд в Россию по QR-коду

Начиная с 30 июня иностранные граждане, которые въезжают в Россию в безвизовом режиме, должны пройти обязательную цифровую регистрацию минимум за три дня до прибытия. Для этого им потребуется воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги RuID», которое сгенерирует уникальный QR-код. Этот код необходимо предъявить при пересечении российской границы. Правило распространяется на граждан таких стран, как Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, и других государств, с которыми у России заключены договоры о безвизовом режиме.

SIM-карту можно передать только родственнику

Новый закон, направленный на предотвращение мошенничества, устанавливает ограничения на передачу SIM-карт третьим лицам. Согласно этим требованиям, передавать SIM-карту можно только родственникам, список которых определяет Семейный кодекс Российской Федерации. В него включены супруги, родители, дети (включая приёмных), а также дедушки, бабушки, внуки, братья и сёстры по крови, а также сводные.

Конец просроченных лекарств

С июня в России вступает в силу новая система контроля качества лекарств, которая запрещает продажу просроченных медикаментов. Она станет дополнением к закону, действующему с марта, согласно которому запрещена реализация препаратов, не зарегистрированных в системе мониторинга. Нововведение использует уникальные идентификационные номера для проверки каждой упаковки. Сканер сможет не только определить истекший срок годности, но и выявить подделки, а также препараты, чьё использование приостановлено или запрещено. Благодаря этой системе на фармацевтическом рынке будут представлены только качественные и безопасные лекарства.

Ограничение на подозрительное снятие наличных

С 1 июня в России начнёт действовать новый закон, который усилит меры борьбы с мошенничеством с использованием банкоматов. Если банк выявит, что клиент не дал добровольного согласия на операции по выдаче наличных, он сможет временно ограничить выдачу денег до 50 тысяч рублей в день на срок до двух суток. Кроме того, предусмотрено ограничение на снятие наличных в размере до 100 тысяч рублей в месяц, пишет Life.ru.