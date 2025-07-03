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Общество

Псковский укрепрайон. ДОТ 9а

05.07.2025 13:30|ПсковКомментариев: 0

Блогер Алексей Старков, занимающийся вопросами археологии и сохранения культурного наследия, продолжает исследование ДОТов Псковского укрепрайона Логозовичевского батальонного района.

 

Закончив обзор вооружений правофлангового Логозовского батальонного района защиты (БРО) Псковской укрепленной позиции по переходу к следующему БРО - Нееловскому и двигаясь по порядку номеров объектов начнем с долговременной огневой точки (ДОТ) 9а.

У меня нет точного ответа на вопрос, почему на стыке и внутри двух БРО появился дубляж номеров сооружений 1, 9, 10, 15, 18 в виде объектов под номерами 1а, 9а, 10а, 15а и 18а. Сооружения с довеском к номеру из литеры «а» (не путать с литерными ДОТ Литер А, Литер Б и Литер В постройки 1930 года) по логике вещи должны быть более поздними и уже введены в строительство 1932 года.
Однако действительность преподносит удивительные сюрпризы. Все с сомнением поступают наоборот. Оказывается, строительство с буквенной литерой в его крупнейших также постройках в 1931 году, а без нее, под номерами 9 и 10 вместе с КНП 39 и ДОТ 16 - в 1932 году. Так получилось, что, учитывая сложность, по всей длине в 1931 и 1932 годах, у проекта было некоторое место в плане размещения сооружений или вступления в номера, литерность уже присутствовала в первых документах. Более того, в Нееловском и Логозовом БРО выпадают из сквозной нумерации конструкции за номерами 11, 12 и 13, зато появляются КНП 39, а ДОТ 7 какое-то время носит номер 7а. Возможно, какие-то ДОТы двух отмеченных БРО выпавшие номера, но потом от их строительства отказались, а дополнительные конструктивные были переименованы в номера наиболее близкие, но с литерой «а» или здесь сыграли свою роль дубляж нумерации на разных участках строительства.

Долговременная огневая точка 9а Нееловского БРО Псковской укрепленной позиции. Вид с северо-востока.

Нееловский батальонный район защиты был ключевым в составе Псковской укрепленной позиции и буквально седлал перекрестки международных коммуникаций - шоссейной и мобильности дорог Рига-Псков. Кроме того, в тыле БРО с правого фланга выходила старая Печорская дорога, перехватывал правофланговый Логозовый БРО. С левого фланга соседом был центральный - Алабышевский БРО. В состав Нееловского БРО к 1 января 1935 года входили три тыловые литерные ОТ постройки 1930 года по типу блокгаузов Колотовникова, шесть ОТ построек 1931 года, две ОТ постройки 1932 года [РГВА, Ф. 25888, Оп. 3, Д. 161, Л. 2], случаи постройки сооружений до 1932 года отсутствовали амбразурные узлы и информационное оборудование. Первая попытка усиления Псковской УП была связана с неудачным опытом построения внутриземельских огневых точек и убежищ, в том числе на территории Нееловского БРО. Например, деревоземляной полукапонир в тылу ДОТ «Литер Б».

На фрагменте Схемы Псковской УП [РГВА, Ф. 22, Оп. 32, Д. 2830, Л. 28]*, 1935 года, предположительно место стыка тыловых частей Логозового и Нееловского БРО, а также видно взаимное расположение ДОТ 9а с другими огневыми точками.

В 1933 году в Псковской УП по-прежнему от третичности до половины из 50 огневых установок не имелось даже пулеметных станков, дверей, систем вентиляции и охлаждения, противохимического оборудования, отсутствовали ПВО и ПТО укрепленной позиции, телефонная и радиосвязь с огневыми точками, электричеством. Несмотря на грамотно выполненное тактическое решение и удачную посадку 50 ОТ и 8 (по другим данным 7) ложных ОТ класса защиты М4, неоднократно отмечалось, что охрана и маскировка организованы и выполнены плохо [РГВА, Ф. 25888, Оп. 3, Д. 156, Л. 114-115].

В 1936 году разработка 56 СД продолжила работы по достройке неукомплектованных сооружений 1931 года и совершенствованию прочности укрепленной позиции. В том числе было дополнительно возведено 38 километров проволочных заграждений по переднему краю, 4 СОТ, 20 (по другим данным 25) БОТ и два внутриземляных командных пункта [РГВА, Ф. 25888, Оп. 3, Д. 164, Л. 39-40].
В 1938 году на территории Нееловского БРО было построено одно из двух установок Псковской УП - артиллерийский полукапонир (всего планировалось 5 АПК и несколько казематированных батарей). Каких-либо долговременных командных пунктов так строилось и не было отличий, в отличие от появления БРО в Нееловском, по всей территории, ограничились домоземляными, но это не точно. Сейчас мы с вами проходим по всему этому построению по порядку их номеров, как уже сделано в Логозовом БРО.

Набросок схемы расположения сооружения Нееловского БРО, выполненный Олегом Тульновым по схеме Нееловского батрайона [РГВА, Ф. 22, Оп. 32, Д. 2836, Л.55 об.].

В 1939 году в Псковском укрепрайоне отказались от структуры из пяти батальонных округов, заменив их пятью ротными опорными пунктами, сильно изменив границам зоны ответственности в окрестностях стратегических дорог Рига-Псков с целью усиления правого фланга за счет ослабления центра решительной позиции. Наш ДОТ 9а стал относиться ко второму с северному ротному опорному пункту, обороняемому 1-ой пулеметной ротой и напрямую соединяться с КНП 39, прикрывая его с ЮЮЗ. Это был опорный пункт с наибольшей концентрационной установкой на площади. Теперь уже 1-я пулеметная рота практически всегда давала железную дорогу, отвечая за нее с разговорной стороной на передовом рубеже. В тылу у нее смыка границы ответственно 2-ой пульроты (правый сосед) и учебной пульроты (левый сосед), занимавшей бывшего бывшего Алабашевского БРО и поглотившей вместе с ротой первой пульроты Нееловского БРО в его тыловой части. В тылу защищаемых перекрестков железной дороги и шоссейной дороги Рига-Псков 1, 2 и учебной роты были расположены три батареи первого дивизиона артиллерийского полка (Пески, Задорожье, Федоровщина) вооруженными 76-мм пушками и три батареи первого дивизиона гаубичного артиллерийского полка (Опочица, Подосье, Паники), вооруженные 122-мм или 152-мм. гаубицами, что поворот обеспечивает солидную артиллерийскую поддержку полевой артиллерии огневыми точками и перекрывает обе дороги перед фронтом основными группами укрепрайона [РГВА, Ф. 25888, Оп. 3, Д. 174, прил. карта-склейка].

По каким-то осторожным учебным ротам досталась наибольшая площадь укрепления в Псковской укрепленной позиции (протяженность по фронту у всех РРО примерно одинаковая), граница с соседом справа проходила большую часть по линии шоссе Рига-Псков, мне до сих пор не известно. Возможно, это было связано с заболоченной местностью перед фронтом ротной зоны защиты и попыткой создать там огневой мешок для наступающего излучения и отсутствия возможности эффективно контролировать пространство за насыпями дорог.

ДОТ 9а Нееловского БРО Псковской укрепленной позиции. Вид с востока

Какую же роль выполняет ДОТ 9а в этой главной и взаимозависимой системе защиты с переплета, которая связана с секторами обстрела и зонами ответственности?

ДОТ 9а с правым флангом был прикрыт огнем ДОТ 9 и КНП 39 Логозового БРО в свою очередь надежно прикрывая их от излучения в слепой зоне со стороны шоссе, имеющей в тылу грунтовую дорогу к ней. Далеко впереди перед фронтом ДОТ 9а обнаруживают передовые огневые точки №№ 7, 8, 14 Логозовского БРО, а также скрытыми насыпями своих (Нееловских) ОТ под номерами 15 и 15а, с левого фланга - скрытыми насыпями своих огневых точек №№ 16, 17 и 18, а тыл надежно прикрывает огневую точечную точку 10а, расположенную в прямой прямой признак.

Две пулеметные амбразуры ДОТ 9а имели общий сектор обстрела в 105 градусов в направлении перекрестка железной дороги и шоссе Рига-Псков, расстояние до которого составляет 880 м. Крайний левый азимут обстрела 175 градуса в направлении шоссе и деревни Малое Копорье, крайний правый - 280 градусов в сторону деревень Золотуха и Острая Клетка [РГВА, Ф. 25888, Оп. 3, Д. 155, Л. 143]. Исходя из этого и особенностей рельефа местности можно сказать, что основной задачей, которая возлагалась на данную огневую точку было ведение косоприцельного и даже кинжального флангового огня по наступающему по шоссе и железной дороге противнику, а также обеспечение левого фланга КНП. Все пространство к югу от огневой точки за исключением шоссе было скрыто насыпью шоссе и железной дороги. Т.е. попав под обстрел противник попытался бы укрыться от огня ДОТ 9а за этими насыпями, где его поджидали ДОТ №№ 16 и 17. Система работала и наоборот, напоровшись на огонь расположенных южнее дорог огневых точек, противник укрывался бы севернее насыпей, подставляясь под огонь пулеметов ДОТ 9а.

ДОТ 9а в 30-е годы прошлого века располагался на еле заметном поднятии, высотой не более 1 метра, в окружении мокрой и плоской луговины в западном направлении переходящей в поросшую кустарником болотину с расположенной за ней деревней Золотуха (расстояние 1300 м). По всей видимости в этом месте были покосы. Ближайшие населенные пункты расположены: д.Малое Копорье - 500 м к ЮЮВ на шоссе Рига-Псков, д.Неелово - около 1300 м к ВЮВ. В сотне метров от ОТ к северу проходила дренажная канава с лесополосой, а на востоке в тылу ОТ более-менее обустроенная полевая дорога меридианального направления по которой можно попасть с рижского шоссе к ДОТ 9 и КНП 39. В настоящее время ДОТ находится в кустах на окраине новой коттеджной застройки села Неелово.

Рассмотрим устройство и соображения, на основании которых осуществлялось проектирование и строительство ДОТ 9а в 1931 году на примере его исполнительного чертежа [РГВА, Ф. 22, Оп. 32, Д. 2826, Л. 70].

ДОТы Псковской УП относятся к нескольким основным типам, но несмотря на кажущееся сходство почти все они отличаются формой и различными мелочами. Это связано с индивидуальной посадкой каждого сооружения на местность с учетом рельефа, выбором наиболее эффективных секторов обстрела в системе укрепрайона, а также вероятного направления артиллерийского огня противника. Последнее крайне важно для определения конфигурации и толщин бетона.

Наш ДОТ находился рядом с железной дорогой и должен был быть максимально защищен от огня потенциального бронепоезда, борясь с ним насколько это возможно пулеметным огнем и не давая высадить десант. Поэтому азимут наиболее вероятного артиллерийского огня принят, как это ни странно, с направления в 173 градуса (с левого фланга вдоль фронта), как раз по левой амбразуре, с расстояния 740 метров. До шоссе, где теоретически могла быть развернута артбатарея противника, расстояние еще меньше - 540 метров. По всей видимости предполагался прорыв противника через передовые ДОТы и его купирование.

Гораздо интереснее вторая стрелка направления артогня противника с азимута 325 градусов. Если мы прикинем это по карте, то получается, что предполагалось ведение артогня по нашему сооружению со старой Печорской дороги из района деревень Криушино и Северик с расстояния в 5-6 км. А это буквально передний край Логозовического БРО. Вероятно здесь так же планировался прорыв и подвоз противником артиллерии. Менее вероятно звучит использование эстонской корабельной артиллерии с расстояния в 12 км от устья реки Великой. Причем на других сооружениях правофланговых БРО угроз артогня с такого азимута не прослеживается. Там обычно идет стандартное направление в 110-115 градусов со старой Печорской дороги из района Печков. По всей видимости действительно подразумевалось, что наступающий противник, преодолев первую линию обороны, застрянет на шоссе под огнем второй линии ДОТ и вызовет артподдержку.

И еще один нюанс. На исполнительных чертежах сооружений Логозовического БРО на направлении артогня противника прописывается в каком направлении стреляет противник (например, азимут 110 градусов), а в нашем случае - откуда стреляет (азимут 325 градусов). Это говорит о том, что методика оформления чертежей еще не устоялась или разработчик был балбесом.
Напомню, что все исполнительные чертежи по Псковской УП изготовлялись постфактум, после постройки сооружений, и представляют собой произведения чертежного искусства середины 30-х годов прошлого века. Выполнены они на качественной полупрозрачной бумаге под лен цветными чернилами и неплохо сохранились в архиве.

ДОТ 9а. Разрез по линии I-I [РГВА, Ф. 22, Оп. 32, Д. 2826, Л. 71]

Понять внутреннее устройство сооружения нам поможет исполнительный чертеж (см. выше). ДОТ 9а состоит из одного боевого каземата на две пулеметные амбразуры под пулеметы «Максим» на деревянных станках СТАД Горносталева, вход прикрыт сквозником с продухом. К сожалению, мы не смогли проникнуть в эту огневую точку. т.к. она используется под погреб и закрыта. В этом есть свои плюсы и минусы для сохранности сооружения. Хочется надеяться, что часть оборудования внутри сохранилась.
Так как наше сооружение построено в 1931 году, то на чертеже показано отсутствие пулеметных заслонок П-31 и РЗ-31. Их установили предположительно в 1936 году при доусилении и достройке Псковской УП. Но уже присутствуют: деревянная (!) противоштурмовая решетка, тяжелая герметичная дверь (ТГД) и буквально микроскопический дворик с деревянной лестницей и облицовкой откосов дерном.

Обратите внимание на низкое расположение амбразуры обороны сквозника. Этот чертеж объясняет почему в проекте 1931 года она располагалась почти у самого пола каземата. Размещение ее выше либо было конструктивной ошибкой 1932 года, либо не предполагалось сооружение дворика как на этом чертеже, закрывающим сектор обстрела в тыл и сводящий функции РЗ-31 только к обороне противоштурмовой решетки.

Снарядостойкость сооружения рассчитывалась как обеспеченная от однократного попадания 6" осколочно-фугасного гаубичного снаряда и определялась по тогдашней классификации как М-2. Толщина фронтальных стен составляла 1350 мм, а покрытия с противоотколом, выполненным из набора двутавров № 30, - 900 мм. Фронтальная стенка с внутренней стороны усилена противоотколом из котельного железа толщиной 6 мм и двутаврами. Тыльная стенка имеет толщину 600 мм, стенка сквозника - 500 мм, противооткол отсутствует. Конструкцию арматуры и систему обвязки описывать не буду - ее хорошо видно на чертеже.

ДОТ 9а, вид с ВСВ и осматривающий его Юра Мержанов. Видны современная дверь и труба неясного назначения похожая на ввод кабеля связи, но у нас они, согласно чертежу, должны быть в другом месте. Слева заложенный кирпичом продух сквозника

Современные двери

Труба ввода кабеля связи в неположенном месте

Отверстия над входной дверью для закрепления козырька, маскировки или доски с названием ДОТ

Вид на тыльную стенку ДОТ 9а с севера

 

Заложенный продух сквозника. Хозяин основательно подошел к обустройству погреба

Вид на огневую точку с юга и ее левую амбразуру. Обратите внимание, что место перехода стены сооружения к покрытию с южного и восточного направления сильно отличается своей сохранностью от остальной части сооружения

Мне кажется, что очаговое разрушение бетона этого сооружения, а в Псковской УП это единственный такой случай, связанный с некачественным бетоном. В течение некоторого времени под воздействием прямых солнечных лучей и интенсификации в зимнее время процессов замерзания/оттаивания бетонной стали сохраняться защитные меры. Почему подобного нет с западной стороны? Да потому, что там растет дерево и тень. Возможно, сказалось близкое соседство с источником сернистого газа в виде котельной, что не придало прочности бетону.

Восточный угол строительства, вид с покрытиями

Южный угол строительства, вид с покрытиями. Хорошо видно, что бетон разрушился более чем на 8 см и видна внутренняя обвязка арматуры.

Центральная часть покрытия сохранилась после гидрофобизации. Вполне возможно, что это поздняя процедура хозяина погреба в сохранении своего приватизированного хозяйства.

Левая амбразура некогда была заложена кирпичной кладкой. На фото приготовления для маскировки. Правая - завалена грунтом.

Амбразурный узел по типу П-31. На фото не совсем понятно, есть ли на месте бронезаслонка или это просто оптическая иллюзия паллиативной конструкции.

Резюме:
ДОТ 9а легко доступен для осмотра и до сих пор хранит тайны для своих внутренних интерьеров. Существует угроза ввести его в жилую застройку и уничтожение.

Алексей Старков
Фотографии для репортажа сделаны мной 27 июня 2007 года.
Благодарность участникам проекта «Забытые крепости ХХ века» , с участием мы сделали то, чего никто не делал до нас.

Источник: Псковская Лента Новостей
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