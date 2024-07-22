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Псковский укрепрайон: в боевом каземате ДОТ 14, пулеметные станки СТАД

Блогер Алексей Старков, занимающийся вопросами археологии и сохранения культурного наследия, продолжает исследование ДОТов Псковского укрепрайона Логозовичевского батальонного района.

В прошлом репортаже о ДОТ 14 Логозовичевского БРО Псковской укрепленной позиции мы с вами остановились на самом интересном месте, перед этим осмотрев пулеметное сооружение снаружи и проникнув в боевой каземат. Сейчас мы с вами исследуем пулеметные амбразуры и посмотрим, что осталось от вооружения.

Внутри боевого каземата ДОТ 14 Псковского укрепрайона

Всего в сооружении три амбразуры, две из которых с амбразурными узлами по типу П-31 предназначены для пулеметов Максим на деревянных станках Горносталева (СТАД), а самая правая амбразура наблюдательная Н-31 могла использоваться как для наблюдения в сторону правого фланга и сектора обстрела соседнего ДОТ 8, так и для стрельбы из ручного пулемета.

Как я уже упоминал ранее, в Псковской УП сооружения постройки 1931 году были отлиты без амбразурных узлов. Положение с отсутствием амбразурных узлов было настолько отчаянным, что 3 июля 1936 года по инициативе начальника инженерной службы 56 сд В. Шурыгина для ДОТ с отсутствующими амбразурными узлами постройки 1931 года были спроектированы заслонки из стрелковых щитков толщиной 7 мм. Этот проект реализован не был и, предположительно, в том же 1936 году, амбразуры были укомплектованы амбразурными узлами псковского изготовления по типу стандартных, но с фиксацией с помощью шпингалетов. Если подобные заслонки Шурыгина и устанавливались, то их следы можно найти по характерной выемке в бетоне в нижней части амбразуры. Мной таких случаев зафиксировано не было.

Проект заслонки из стрелкового щита. [РГВА, Ф. 25888, Оп. 3, Д. 165. Л. 7]

В результате к концу 1936 года недооборудованные ДОТ Псковской УП все-таки получили свои амбразурные узлы, несколько отличающиеся от фабричных и без герметизирующих приспособлений. ДОТ 14 является примером подобного решения.

Рассмотрим амбразуры этого сооружения более детально. В левой амбразуре отсутствуют «щеки», по бокам в бетоне на болтах закреплены лишь упоры для утраченной бронезаслонки. Штатная заслонка фиксировалась в двух положениях стальным прутком, в паллиативном варианте - примитивными шпингалетами, т. к. на боковых упорах отсутствовали уступы для фиксации заслонки прутком. Верх амбразуры ограничен двумя мощными двутаврами с пустым пространством между ними (этого не должно быть). Шкворень (поворотный штырь, вертлюг) на полке внизу использовался для крепления пулеметного станка и являлся его осью вращения.

ДОТ 14, левая амбразура. Что за круглая штучка у ее правого угла, не могу разобрать

ДОТ 14, левая амбразура. Внизу столбик крепления стола пулеметного станка СТАД

ДОТ 14, левая амбразура. Боковые крепления для бронезаслонки с углублением для ее поворотной оси, но отсутствующими уступами для фиксации в закрытом состоянии. Фото Андрея Артемова

Если мне не изменяет память, какое-то время историки фортификации по примеру Киевского УРа называли такие амбразурные узлы П-30, по году установки, но на самом деле такого типа не существовало, более того, теперь мы знаем, что данные узлы были изготовлены и установлены в Псковской УП не ранее 1935 года. Что мешало сделать типовую конструкцию фиксатора заслонки, не известно. Очевидно, что при использовании шпингалета будет происходить самопроизвольное захлопывание заслонки во время стрельбы из пулемета с рикошетами вовнутрь сооружения.

ДОТ 14, левая амбразура. На фото видна ниша для коробки с пулеметной лентой и покрытый консервационным составом противооткол фронтальной стены из котельного железа и двутавров

Переходим к центральной амбразуре. Она идентична по своему устройству и сохранности левой, с той только разницей, что перед ней сохранился пулеметный станок Горнасталева СТАД. Обратите внимание - каземат затоплен. Высокий уровень воды и скрытые под ней стекла сыграли свою роль в сохранности интерьеров огневой точки.

Я рассказываю об устройстве пулеметного станка у центральной амбразуры. Фото Светланы Шеин

Давайте детально рассмотрим устройство пулеметного станка СТАД Горносталева.

В августе 1930 года в НИОП‑ЦАМ была разработана казематная пулеметная установка Горносталева (СТАД) с амбразурным узлом П-31, броневой подъемно‑опускной заслонкой и деревянным станком для крепления пулемета Максим. Эта установка заменила станок Юшина, как более дешевая, прочная, менее металлоемкая и требующая более низкой квалификации при изготовлении. СТАД и П-31 стали основной для оборудования пулеметных ДОТ первого периода оборонительного строительства. В Псковской УП, по всей видимости, станки Юшина не применялись, хотя, возможно, их планировали установить в литерных ДОТ вместо поворотного стола или приспособить к наблюдательным амбразурам. В любом случае фактов подтверждающих это нет, лишь одни догадки и упоминания станков неизвестной конструкции.

Сравнение станка Юшина и Горносталева. Источник: ТиВ 2023/7

Станок представляет собой неподвижную часть в виде пулеметного стола, опирающегося на закладные двутавры (см. чертеж выше). В нашем случае, т.к. ДОТ был отлит без двутавров, станок опирается на деревянные стойки, прикрученные болтами к стене ДОТа. Одна из стоек сгнила и утрачена. Сверху на столе закреплен сектор с металлической окантовкой и стальным градуированным лимбом. Иногда градусная сетка наносилась на металлическую окантовку кустарным способом. В нашем случае лимб утрачен. Лимб нужен для определении направления стрельбы по команде и для стрельбы "в слепую" по заранее пристрелянным ориентирам.

Не трудно заметить, что у станка газорезкой срезано сидение пулеметчика

Посадка пулеметчика на станке СТАД. Источник

По сектору на роликах перемещалась поворотная часть станка, выполненная из дубовой плахи, с закрепленным на ней пулеметом системы «Максим» и сидением пулеметчика. Вращение осуществлялось за счет «перебора ногами». Станок деформирован, сдвинут вверх и вперед на поворотном штыре, и струбцина в его тыльной части не выполнят функцию жесткого закрепления вращающейся части на неподвижном секторе.

Струбцина необходима для ведения огня «в слепую» и по заранее пристрелянной точке. Обычно на станке слева присутствует стальной «язычок-указатель», который точно позволяет отсчитывать градусы поворота по лимбу, но в данном случае я его не наблюдаю. Зато заметны два ролика, обеспечивающие плавное и легкое передвижение станка в горизонтальной плоскости, опираясь на поверхность стального лимба.

ДОТ 14. Пулеметный станок СТАД центральной амбразуры. Пролистывайте альбом вправо

Струбцина

Пулемет системы «Максим» крепился на вращающйся части станка СТАД с помощью двух планок и четырех болтов с гайками. Примечательно, что три из четырех гаек сохранились на своих местах, равно как и планки. Фото Андрея Иванова

Гарнизон ДОТ имел достаточно разнообразный комплект инструментов, в том числе и спецключ для снятия упоров броневой заслонки и ее демонтажа, чтобы можно было использовать амбразуру в качестве запасного выхода. Разбирался амбразурный узел быстро, но эвакуация через амбразуру под обстрелом противника была тем еще удовольствием.

Вид с левой стороны станка СТАД. Фото Андрея Артемова

Отверстие гильзосброса и прижимная планка герметизирующего рукава, соединяющего отверстие гильзовыбрасователя пулемета Максим с отверстием гильзосброса

Обратите внимание на овальное отверстие гильзосброса. Изначально оно было круглым. При стрельбе со станков со старой конструкцией гильзосброса удаление пороховых газов было менее эффективно, а гильзы часто застревали в гильзоотводе. После 1937 года станки СТАД переделывали под новую конструкцию гильзосброса. Для этого круглые отверстия дубовых балок рассверливали в овальные и снабжали прижимными планками. Что и произошло в нашем случае.

Конструкция станка СТАД в ДОТ 20 Минского укрепрайона до модернизации отверстия гильзосброса. Хорошо видно, что станок смонтирован на закладных швеллерах

Гильзосброс и порезанная сваркой гайка крепления вращающейся части станка на шкворне. Фото Андрея Иванова

Труба гильзосброса и сосок отсоса пороховых газов из прорезиненного мешка для стрелянных гильз. Почему нижняя окантовка отверстия гильзосброса загнута, расскажу чуть позже. Фото Андрея Иванова

Ниша для коробки с пулеметной лентой центральной амбразуры. Справа наблюдательная амбразура Н-31. Фото Андрея Артемова

Справа расположена наблюдательная амбразура. Фото Андрея Артемова

В ней сохранилась лежащая на своем штатном месте на боковых упорах броневая заслонка в закрытом положении. Полоса противооткола под амбразурой срезана мародерами. Справа крепление для радиостанции 6-ПК

Хорошо видна ось вращения заслонки и более горизонтальное расположение ее упоров, что снижает высоту проема. Сейчас заслонка находится в закрытом положении. Фото Андрея Иванова

Наблюдательная амбразура отличается от пулеметной своей конструкцией. Сам амбразурный узел вынесен вперед и расположен под внешним двутавром, перекрывающим амбразуру сверху. У пулеметной амбразуры заслонка более сдвинута вовнутрь каземата и вращается под внутренним двутавром. Просвет наблюдательной амбразуры имеет высоту меньше чем ширину, у пулеметной амбразуры диспропорция менее выражена. В наблюдательной амбразуре отсутствует штырь для крепления пулеметного станка, а перед амбразурой находится своеобразный "подоконник", опираясь грудью на который и опустив локти в углубление можно удобно вести наблюдение в бинокль за противником. А может быть наоборот окажется крайне неудобно. Не пробовал.

На фото видно пониженное пространство между «подоконником» и амбразурным узлом с отсутствующим штырем

Закрытая заслонка наблюдательной амбразуры

А теперь выйдем наружу и рассмотрим снятый с левой амбразуры станок СТАД. Это самый комплектный станок в Псковской УП.

Станок СТАД в сложенном состоянии

Разложим его.

Все тоже самое, что мы рассмотрели только что на своем штатном месте, только сидение не срезано мародерами. Все детали на месте, кроме двух гаек

Общий вид станка СТАД сбоку

Пулеметный станок СТАД. Вид сверху. Отверстие гильзосброса модернизированной овальной формы. Пролистывайте альбом вправо

Вид на станок в развернутом положении как его обычно видно в каземате при приведении в боевое состояние

Деревянная скамейка пулеметчика фиксируется планкой с крючком

Вид снизу на поворотную часть

Помятая окантовка отверстия это, скорее всего, следы модернизация станка на месте без его снятия. Это очень странно. У второго станка центральной амбразуры все аналогично. Можно предположить, что после установки станка в 1936 году была практически сразу осуществлена его модернизация без его снятия. Круглое отверстие рассверлено до овальной формы и в него была вставлена новая воронка гильзосброса овальной формы. При выполнении этой операции старая накладка была смята. По иному объяснить ее наличие и деформацию я не могу.

Устройство гильзосброса и отверстие крепления на поворотном штыре

Труба гильзосброса с соском для отсоса пороховых газов, фланцем крепления прорезиненного мешка для сбора стрелянных гильз и каким-то крючком, по всей видимости также обеспечивающим крепление мешка гильзосборника

Деталь неподвижной части станка СТАД с сектором наведения. Вид с внутренней, фронтальной части. Пролистывайте альбом вправо

Этот наиболее уцелевший в Псковской УП станок СТАД был снят в сентябре 2008 года и передан в Островский краеведческий музей. Спорное решение, но что было сделано, то сделано. С Изборским музеем мы тогда еще не дружили.

Подведем итог: ДОТ 14 не так легко доступен как его собратья, но благодаря этому сохранил детали интерьеров и вооружения. Он безусловно интересен для любителей военной истории как типичный образец мучительно достраиваемой в течении пяти лет огневой точки 1931 года с сохранившимся на своем месте поврежденным пулеметным станком СТАД. Берегите его!

Алексей Старков

Фотографии для репортажа сделаны мной (если не указано другое) в период с 2008 по 2010 годы.

Благодарности участникам проекта «Забытые крепости ХХ века», с которыми мы сделали то, что никто не делал до нас.

Источник: Заговеньев В.Н. Тыцкий Г.И. Разработка казематного вооружения для укрепленных районов в КБ-43. // Техника и вооружение, № 7. Москва, 2023. С. 34-36.