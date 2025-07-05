Общество

Мобильный интернет на территории Пскова отсутствует практически повсеместно

Мобильный интернет на территории Пскова отсутствует практически повсеместно и у всех, без исключения, провайдеров, сообщают Псковской Ленте Новостей читатели.

Смотрите также Жизнь без мобильного интернета: проверка на прочность

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников пояснял, что решение о временном ограничении интернета было принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Псковской области.

Напомним, сейчас в Псковской области объявлен план «Ковер».