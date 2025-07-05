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Мобильный интернет на территории Пскова отсутствует практически повсеместно и у всех, без исключения, провайдеров, сообщают Псковской Ленте Новостей читатели.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников пояснял, что решение о временном ограничении интернета было принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Псковской области.
Напомним, сейчас в Псковской области объявлен план «Ковер».
С 1 июля повышаются тарифы на ЖКУ. Какая часть от вашей зарплаты уходит на их погашение?