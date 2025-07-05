Михаил Ведерников: Непосредственной угрозы для аэропорта сейчас не наблюдается

В Псковской области объявлен план «Ковер». Как сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале, непосредственной угрозы для аэропорта в данный момент не наблюдается.
«О развитии ситуации буду информировать!» - заверил глава региона.
Ранее сообщалось, что временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Пскова.
Михаил Ведерников сообщил, что на территории Псковской области объявлен режим «Беспилотная опасность». В отдельных районах возможны перебои в работе мобильной связи и ограничения скорости интернета до 2G.
Из Пскова сегодня запланированы вечерние рейсы в Москву и Минеральные Воды.