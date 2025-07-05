Общество

Михаил Ведерников: Непосредственной угрозы для аэропорта сейчас не наблюдается

В Псковской области объявлен план «Ковер». Как сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале, непосредственной угрозы для аэропорта в данный момент не наблюдается.

«О развитии ситуации буду информировать!» - заверил глава региона.

Ранее сообщалось, что временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Пскова.

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Михаил Ведерников сообщил, что на территории Псковской области объявлен режим «Беспилотная опасность». В отдельных районах возможны перебои в работе мобильной связи и ограничения скорости интернета до 2G.

Из Пскова сегодня запланированы вечерние рейсы в Москву и Минеральные Воды.