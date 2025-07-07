Общество

Онлайн-торговлю могут перезапустить в Псковской области

Перезапуск онлайн-торговли могут произвести в ближайшее время в Псковской области. Такими сведениями поделился начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Даже операторы узнали об ограничениях только по факту. С ними с 11 июня в ежедневном режиме встречаемся, проговариваем те или иные выходы из ситуации. Сейчас вернулся VoLTE. В зоне ограничений остались три станции 2G, так как многие операторы не развивали это направление. Сейчас хотя бы вопросы экстренной связи решены, и стало лучше, чем было 11 числа. Есть еще несколько вариантов, которые мы прорабатываем. Может, у нас получится перезапустить онлайн-торговлю», - сообщил Виталий Рахманов.

Он отметил, что почти каждый житель области пострадал от ограничений.

«Трудности нас не обошли, есть много систем, завязанных на мобильную связь. На самом деле, проблем целый список, с учетом того, что это ударило в первую очередь по бизнесу. Если для физлиц это не смертельно — такси не вызвать, деньги не снять, то для бизнеса это ощутимо. Логистика, торговля, сфера услуг, IT, самозанятые очень сильно пострадали. Цифровизация и интернет широко вошли в нашу жизнь, и ограничения существенно сказались на жизни каждого жителя, тут решений было много, которые мы прорабатывали», - добавил Виталий Рахманов.

Напомним, в Псковской области ограничен доступ к мобильному интернету в связи с обеспечением безопасности.