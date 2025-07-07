Общество

Портал с информацией о доступных точках W-Fi появится в Псковской области

Портал с информацией о доступных точках W-Fi появится в Псковской области. Такими сведениями поделился начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Я с 11 июня утонул в обращениях в соцсетях. Мы стараемся каждое обработать отдельно, в том числе и по учебе, по закрытию сессий. Некоторых учащихся я приглашал в правительство, давал стул и стол, и они сдавали экзамены. Даже до такого доходим, что поделать, у человека жизнь решается. Всегда есть решение. Ближайшая точка публичного Wi-Fi у правительства — возле театра. Потом мы всех отправляли туда, а сейчас мы готовим портал с точками Wi-Fi. Ждем день-два, тестируем и выложим эту систему. Мы делаем интерактивную карту с точками доступа Wi-Fi, к проекту подключатся представители бизнеса, которые будут готовы дать информацию о предоставлении услуг интернета», - сообщил Виталий Рахманов.

Он добавил, что выход для учащихся на данный момент один — домашний интернет.

«Рецепт мы видим один. Вчера я встречался с крупными операторами домашнего интернета. Много вопросов проговорили. Один из них — обеспечение интернетом. Очереди на подключение на два месяца. Многие от мобильного интернета вернулись к домашнему. Сейчас нужно задуматься и подключиться к домашнему интернету. Предвидя сентябрь и возможные истории с "дистанционкой", провайдеры готовы обеспечить приоритет для семей с детьми-школьниками», - заключил Виталий Рахманов.

Напомним, в Псковской области ограничен доступ к мобильному интернету в связи с обеспечением безопасности.