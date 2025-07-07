Общество

Отчёт об исполнении бюджета территориального ФОМС одобрил комитет Собрания

Члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике обсудили профильные вопросы июльской сессии. Заседание накануне завершающей сессии парламентского сезона прошло под председательством вице-спикера Александра Братчикова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, рассмотрение повестки началось с проекта о внесении изменения в действующий закон об областном бюджете.

Фотографии: Псковское областное Собрание депутатов

Предложенные поправки не затрагивают объёма средств, а в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ предусматривают техническое перераспределение между видами расходов бюджетных ассигнований на увеличение уставного капитала ОЭЗ «Моглино».

Следующий законопроект «О проекте закона Псковской области «Об утверждении отчёта об исполнении областного бюджета за 2024 год» члены комитета рассмотрели без доклада финансистов. «На прошлой сессии мы все заслушивали подробный отчёт губернатора о деятельности правительства, в котором прозвучали все ключевые бюджетные параметры», - пояснил Александр Братчиков. Выслушав заключения Счётной палаты и правового управления Собрания, депутаты рекомендовали утвердить представленный отчёт.

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Далее члены комитета рассмотрели законопроект «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2024 год», отметив динамику роста финансирования территориальной программы ОМС. В прошлом году поступления в бюджет фонда составили 11 млрд 353 млн рублей, что на 15,6 % больше, чем годом ранее.

Александр Братчиков заострил внимание на объёме средств, поступающих в фонд из регионального бюджета: платежи за неработающее население в 2024 году составили 3 млрд 268 млн рублей. В контексте расходов областного бюджета на взносы в ФОМС председатель комитета уточнил у докладчика, к какой категории относятся самозанятые граждане.

«В прошлом году в регионе зафиксирован рост работающего населения на тысячу с лишним человек, думаю, это говорит о том, что самозанятые начинают регистрироваться, и они попадают в долю работающего населения», - ответила на вопрос заместитель директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Лидия Шипаева. Члены комитета рекомендовали принять предложенный законопроект в двух чтении без поправок.

Министр юстиции Псковской области Марина Чамкина представила депутатам правовые изменения, касающиеся предоставления бесплатной юридической помощи. Так, в перечень получателей этой меры социальной поддержки добавляются граждане, лишённые родительских прав, но желающие восстановить их. С такой просьбой в правительство обратилась региональный уполномоченный по правам ребёнка. Ещё одно важное нововведение – создание в Псковской области государственного юридического бюро, оказывающего гражданам все виды бесплатной юридической помощи.

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Одобрение депутатов также получили поправки в закон «Об образовании в Псковской области», связанные с увеличением расходов на горячее питание с 45 до 100 рублей в день для льготной категории студентов профессиональных образовательных учреждений.

Депутаты также ознакомились с презентацией, подготовленной на основе годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Псковской области за 2024 год. Большинство действующих региональных государственных программ - 19 из 25 - признаны эффективными.