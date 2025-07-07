Экономика

Отчет об исполнении областного бюджета за 2024 год обсудили депутаты

Утверждение отчета об исполнении областного бюджета за 2024 год обсудили депутаты на комитете по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 9 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2024 год предлагается с доходами в сумме 63 млрд 60 млн 419 тысяч рублей, расходами в сумме 61 млрд 901 млн 689 тысяч рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 1 млрд 158 млн 730 тысяч рублей.

В связи с этим председатель комитета Александр Братчиков уточнил, по какой причине бюджет профицитный и в связи с чем образовался остаток.