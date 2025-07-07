Общество

Государственное юридическое бюро предлагают создать в Псковской области

Внесение изменений в закон о бесплатной юридической помощи в Псковской области обсудили депутаты на комитете по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 9 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Проектом предлагается определить порядок создания и деятельности государственного юридического бюро, обеспечивающего функционирование государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Псковской области, оказывающего гражданам все виды бесплатной юридической помощи.

В связи с этим председатель комитета Александр Братчиков уточнил, предполагает ли данная структура участие в судебном процессе на стороне обратившихся.

Докладчик ответила, что такие случаи четко определены законом, но могут иметь место быть.

Кроме того, Александр Братчиков спросил, сколько обращений ожидается, и усомнился, что выделенный штат из трех человек справится с нагрузкой.

«Учитывая ограниченные способности нашего бюджета, нам согласовали на сегодняшний день три человека. Возможно, в дальнейшем это придется регулировать», — ответила докладчик.

Депутат Виктор Остренко отметил актуальность данной инициативы, в особенности среди участников СВО, с связи с тем, что на открытых рынках услуг появляется множество предложений о платной юридической помощи участникам СВО по вопросам оформления документов или положенных льгот.