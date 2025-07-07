Общество

Законопроект о региональных памятных датах одобрил законодательный комитет Собрания

Комитет по законодательству и местному самоуправлению поддержал проект закона «О региональных памятных датах и региональных праздничных днях в Псковской области». Решение принято на заседании, которое прошло в Собрании накануне июльской сессии под председательством Алексея Севастьянова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Фотографии: Псковское областное Собрание депутатов

Разработать законопроект предложил губернатор Михаил Ведерников, он же возглавил специально созданную рабочую группу с привлечением представителей правительства, депутатского корпуса и специалистов Российского исторического общества. Итоговый документ содержит как новые, так и ранее установленные региональные памятные даты и праздничные дни.

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Так, в случае принятия закона, уже в этом году 24 июля будет отмечаться День памяти великой княгини Ольги, а со следующего года 2 июня – День памяти псковского князя Довмонта, чьи слова «Потягнем за Отечество» содержатся на гербе Псковской области. Законопроектом предлагается сделать 21 февраля Днём памяти военнослужащих 2-й отдельной бригады специального назначения, а 1 марта псковичи традиционно будут вспоминать подвиг героев-десантников 6-й роты.

В целом, предлагается установить семь региональных памятных дат и четыре региональных праздничных дня.

Члены комитета единогласно проголосовали за инициативу.

Также единодушно депутаты поддержали законопроект, предлагающий упростить требования для принятия на муниципальную службу ветеранов СВО. Для участников военной специальной операции снижаются требования к рабочему стажу.

Своим решением депутаты одобрили законопроект, предусматривающий создание в регионе государственного юридического бюро. Задача новой структуры – оказание бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан. Одновременно с этим члены комитета выразили поддержку обращению парламентариев Архангельской области к Министру юстиции РФ о необходимости софинансирования из федерального бюджета расходов, которые несут регионы на создание и функционирование государственных юридических бюро.

В ходе заседания также были рассмотрены и рекомендованы к принятию проекты нормативных правовых актов в области местного самоуправления и противодействия коррупции. Кроме того, депутаты поддержали две федеральные законодательные инициативы, связанные с ужесточением административной ответственности. В первом случае речь идёт о штрафных санкциях за навязывание потребителям платных услуг, во втором – о наказании работодателя за сокрытие информации о несчастных случаях на производстве.

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Сессия, на которой будет принято коллегиальное решение депутатского корпуса по рассмотренным комитетом вопросам, состоится 10 июля.