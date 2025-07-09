Общество

Олег Брячак предложил внедрить «тревожную кнопку» для бригад скорой помощи

Внедрить «тревожную кнопку» для вызова Росгвардии в машины скорой медицинской помощи предложил в рамках 46-й сессии Псковского областного Собрания депутатов руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Брячак, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мой вопрос касается безопасности персонала машин скорой помощи. Мы неоднократно слышим про инциденты, врачам часто приходится контактировать с пациентами, которые находятся в неадекватном состоянии, в опьянении. А получается, что бригада скорой помощи предоставлена сама себе», - начал свой доклад политик.

Олег Брячак отметил, что система с «тревожной кнопкой» работает на территории всего Псковского региона, и отдельно подчеркнул последний инцидент, который произошел несколько дней назад, когда на трассе пьяный водитель избил сотрудника скорой помощи.

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«Пока звонишь по телефону, пока объясняешь ситуацию, это время. У нас везде есть представители Росгвардии, даже если они находятся далеко, они могут связаться с полицией, чтобы оперативно отреагировать. Давайте не будем доводить ситуацию до каких-то страшных происшествий. Тем более, что обслуживание одного транспортного средства с такой системой стоит менее 500 рублей», - заключил Олег Брячак.

Напомним, по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина региональное следственное управление возбудило уголовное дело по факту нападения мужчины на медиков бригады скорой медицинской помощи.