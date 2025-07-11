Общество

Село Спицино Гдовского района отмечает День Рождения

День Рождения отмечает село Спицино Гдовского района сегодня, 13 июля. В селе организовали праздничный концерт, а также для всех желающих обустроили полевую кухню. Об этом сообщил глава Гдовского района Иван Мешков в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Иван Мешков/ Telegram-канал

«Этот праздник — прекрасный повод отметить богатую историю и традиции для многих родного Спицино, поблагодарить всех, кто своим трудом и заботой делает село уютным, красивым и гостеприимным. Ваше единство, трудолюбие и любовь к родной земле вдохновляют и дают силы для новых достижений», - написал он.

Иван Мешков отметил, что Спицино будет и дальше процветать, радуя свой красотой и особой атмосферой всех жителей и гостей.