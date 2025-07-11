Общество

Отделение профилактики в островской больнице не будет работать 14 и 15 июля

Отделение профилактики Островской межрайонной больницы будет временно закрыто из-за ремонта, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.

«В связи с предстоящим ремонтом 14 и 15 июля отделение профилактики Островской межрайонной больницы временно не работает. С 16 июля отделение профилактики возобновит свою работу в поликлинике, на третьем этаже, в помещении бывшего отделения женской консультации», - сообщили в больнице.

Отмечается, что режим работы остаётся прежним.

«Приносим искренние извинения за временные неудобства! Мы стараемся и делаем всё возможное для минимизации неудобств. Совсем скоро отделение профилактики откроет свои двери в новом, чистом и современном формате!» - добавили в лечебном учреждении.