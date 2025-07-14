Общество

Антон Мороз: Площадка на улице Новгородской, которую предлагали через сбор подписей, будет!

Победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз провел встречу вместе с главой города Борисом Елкиным и активной жительницей дома на улице Новгородской Татьяной Ярмушевой. Как рассказал Антон Мороз в своем Telegram-канале, вскоре в округе появится новая детская площадка.

Фото: Антон Мороз / Telegram

«Площадка, которую предлагали через народный сбор подписей, будет! Сейчас город готовит несколько вариантов, чтобы она была не только детской, но и со спортивной зоной — по-настоящему универсальное пространство для всех возрастов. Татьяна поблагодарила за оперативное решение вопроса с покосом травы. Спасибо за обратную связь — для нас это важно», - рассказал Антон Мороз.

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Кроме того, участники встречи обсудили развитие территориального общественного самоуправления.

«ТОСы — отличный инструмент, чтобы жители могли не просто обозначать проблемы, но и вместе с властью находить решения. Также поговорили о непростой теме — парковке во дворе. Есть несколько рабочих вариантов, будем смотреть, что возможно реализовать в конкретных условиях. Спасибо Татьяне за неравнодушие и конструктив. Уверен, вместе сможем сделать больше», - заключил Антон Мороз.